Panică înainte de decolare: un avion Ryanair plin cu pasageri a fost evacuat de urgență după ce fumul a cuprins cabina

O aeronavă Boeing 737 Max, care urma să decoleze spre Bristol, Marea Britanie, a fost evacuată de urgență după ce cabina a fost invadată de fum chiar în timpul rulajului pentru decolare. Cei 160 de pasageri au trăit momente de groază, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Fumul a umplut cabina înainte de decolare

Incidentul a avut loc în momentul în care aeronava se pregătea pentru decolare. Membrii echipajului au simțit un miros puternic de fum în cabină, iar în câteva secunde, atmosfera s-a umplut de un abur dens, suficient cât să provoace panică printre pasageri.

Conform procedurilor de urgență, comandantul aeronavei a decis oprirea imediată a rulajului pe pistă și a ordonat evacuarea completă a avionului. Toți cei 160 de pasageri au fost nevoiți să părăsească aeronava pe toboganele de salvare, sub coordonarea echipajului de zbor.

Evacuare completă și ore de așteptare în terminal

După evacuare, pasagerii au fost transportați înapoi în terminalul aeroportului din Cracovia, unde au așteptat informații despre un zbor alternativ. Potrivit datelor furnizate ulterior, aceștia au stat aproape șase ore până când compania a reușit să asigure o altă aeronavă pentru cursa spre Bristol.

Deși nu s-au raportat răniți, mai mulți pasageri au acuzat stări de anxietate și au primit asistență din partea echipelor de urgență ale aeroportului.

„Echipajul a acționat conform tuturor procedurilor standard, iar toți pasagerii au fost evacuați în siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Ryanair.

Aeronava, un model nou Boeing 737 Max

Avionul implicat în incident era un Boeing 737 Max livrat companiei low-cost Ryanair la data de 30 septembrie 2025, cu doar două săptămâni înainte de incident.

Potrivit datelor preliminare, cauzele apariției fumului nu sunt încă determinate. Nu s-a confirmat dacă a fost vorba despre un început de incendiu sau o defecțiune tehnică la unul dintre sistemele aeronavei.

Un purtător de cuvânt al Aeroportului Internațional Cracovia a declarat că „sunt în desfășurare inspecții din partea autorităților”, fără a oferi alte detalii despre natura exactă a incidentului.

Ancheta continuă

Autoritățile aviatice poloneze, împreună cu reprezentanți ai Ryanair și specialiști tehnici ai Boeing, urmează să analizeze aeronava pentru a stabili cu exactitate cauza fumului.

Incidentul ridică din nou întrebări legate de fiabilitatea modelului Boeing 737 Max, un avion aflat în atenția publicului după mai multe probleme tehnice în ultimii ani.

Până la finalizarea anchetei, aeronava va rămâne la sol, iar compania aeriană a transmis că va coopera deplin cu autoritățile pentru a garanta siguranța pasagerilor.

Deși nimeni nu a fost rănit, incidentul de la Cracovia a provocat panică printre pasageri și a dus la întârzieri semnificative. Pentru Ryanair, episodul reprezintă o nouă provocare de imagine, într-un moment în care compania își extinde flota cu cele mai noi modele Boeing 737 Max. Ancheta oficială va trebui să clarifice dacă a fost vorba de o simplă defecțiune tehnică sau de o problemă mai gravă, care ar putea afecta și alte aeronave din aceeași serie.