€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:37 15 Oct 2025 | Data publicării: 08:34 15 Oct 2025

Panică înainte de decolare: un avion Ryanair plin cu pasageri a fost evacuat de urgență după ce fumul a cuprins cabina
Autor: Alexandra Curtache

avion_54015100 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @yaroslav-astakhov-
 

Panică la bordul unui avion Ryanair, duminică, 12 octombrie 2025, pe aeroportul din Cracovia, Polonia.

O aeronavă Boeing 737 Max, care urma să decoleze spre Bristol, Marea Britanie, a fost evacuată de urgență după ce cabina a fost invadată de fum chiar în timpul rulajului pentru decolare. Cei 160 de pasageri au trăit momente de groază, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Fumul a umplut cabina înainte de decolare

Incidentul a avut loc în momentul în care aeronava se pregătea pentru decolare. Membrii echipajului au simțit un miros puternic de fum în cabină, iar în câteva secunde, atmosfera s-a umplut de un abur dens, suficient cât să provoace panică printre pasageri.

Conform procedurilor de urgență, comandantul aeronavei a decis oprirea imediată a rulajului pe pistă și a ordonat evacuarea completă a avionului. Toți cei 160 de pasageri au fost nevoiți să părăsească aeronava pe toboganele de salvare, sub coordonarea echipajului de zbor.

Evacuare completă și ore de așteptare în terminal

După evacuare, pasagerii au fost transportați înapoi în terminalul aeroportului din Cracovia, unde au așteptat informații despre un zbor alternativ. Potrivit datelor furnizate ulterior, aceștia au stat aproape șase ore până când compania a reușit să asigure o altă aeronavă pentru cursa spre Bristol.

Deși nu s-au raportat răniți, mai mulți pasageri au acuzat stări de anxietate și au primit asistență din partea echipelor de urgență ale aeroportului.

„Echipajul a acționat conform tuturor procedurilor standard, iar toți pasagerii au fost evacuați în siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Ryanair.

Aeronava, un model nou Boeing 737 Max

Avionul implicat în incident era un Boeing 737 Max livrat companiei low-cost Ryanair la data de 30 septembrie 2025, cu doar două săptămâni înainte de incident.

Potrivit datelor preliminare, cauzele apariției fumului nu sunt încă determinate. Nu s-a confirmat dacă a fost vorba despre un început de incendiu sau o defecțiune tehnică la unul dintre sistemele aeronavei.

Un purtător de cuvânt al Aeroportului Internațional Cracovia a declarat că „sunt în desfășurare inspecții din partea autorităților”, fără a oferi alte detalii despre natura exactă a incidentului.

Ancheta continuă

Autoritățile aviatice poloneze, împreună cu reprezentanți ai Ryanair și specialiști tehnici ai Boeing, urmează să analizeze aeronava pentru a stabili cu exactitate cauza fumului.

Incidentul ridică din nou întrebări legate de fiabilitatea modelului Boeing 737 Max, un avion aflat în atenția publicului după mai multe probleme tehnice în ultimii ani.

Până la finalizarea anchetei, aeronava va rămâne la sol, iar compania aeriană a transmis că va coopera deplin cu autoritățile pentru a garanta siguranța pasagerilor.

Deși nimeni nu a fost rănit, incidentul de la Cracovia a provocat panică printre pasageri și a dus la întârzieri semnificative. Pentru Ryanair, episodul reprezintă o nouă provocare de imagine, într-un moment în care compania își extinde flota cu cele mai noi modele Boeing 737 Max. Ancheta oficială va trebui să clarifice dacă a fost vorba de o simplă defecțiune tehnică sau de o problemă mai gravă, care ar putea afecta și alte aeronave din aceeași serie. 

@zimny0409 Taka akcja na lotnisku w Balicach…#emergencylanding #Balice #awaryjnelądowanie ♬ Originalton - FraytasticMusic

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Binomul SRI-DNA reapare? Chirieac, Ciuvică și Tache, în alertă după anunțul lui Nicușor Dan - VIDEO
Publicat acum 22 minute
Adevăratul motiv pentru care România are un procent mare de elevi analfabeți funcțional. Analiza Laviniei Betea / video
Publicat acum 23 minute
Ce înseamnă „Insurrection Act”. I-ar oferi lui Trump puteri speciale pentru a desfășura armata în orice stat
Publicat acum 26 minute
Jaqueline Cristian, în sferturi la Osaka (WTA)
Publicat acum 48 minute
Toți românii pot merge gratuit la doctor! Ministerul Sănătății oferă controale și analize fără asigurare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 14 ore si 43 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close