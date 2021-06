Pandemia, efecte asupra psihicului. Andreea Răducan: Perioadă dificilă. Avem posibilitatea să ne reconectăm cu oamenii dragi

"Ce mod mai bun de a ieşi din pandemie şi de a sărbători cumva acest lucru, decât să ne întâlnim, să putem socializa, să ne bucurăm de sport împreună, nu neapărat să ne întrecem care este cel mai bun, ci pur şi simplu pentru psihicul nostru, pentru moralul nostru. Mulţi dintre cei cu care am discutat au povestit de faptul că toată această perioadă a fost destul de dificilă chiar şi din punct de vedere psihologic.

Or faptul că avem posibilitatea să ne reconectăm cu oamenii dragi sau cu prietenii, cu colegii, de ce nu, e de bun augur mai ales în cadrul unui astfel de eveniment, un maraton. Sportul uneşte oamenii de peste mări şi ţări. Este, totuşi într-un an olimpic şi cu atât ma mult poate că interesul pentru sport creşte, ori eu sunt aici să-i încurajez, să-i asigur că ceea ce se organizează, ceea ce se va întâmpla la Timişoara pe 26 septembrie este organizat în cel mai mic detaliu. Toate informaţiile despre participare, înscriere, le găsiţi pe site-ul Universităţii şi absolut toate informaţiile în plus.

Sunt convinsă că va fi o desfăşurare de forţe de bun augur şi cu multă bucurie în final, din toate punctele de vedere, nu numai din cel al performanţei sportive", a explicat Andreea Răducan.

Andreea Răducan este ambasadoarea UVT Liberty Marathon 2021

Universitatea de Vest din Timișoara organizează în 26 septembrie 2021 evenimentul UVT Liberty Marathon, singurul maraton organizat de o universitate din România. Desfășurat în primul oraș liber de comunism din România – Timișoara, sub sloganul „Dare to run”, evenimentul se află la cea de-a patra ediție, cu menirea de a cultiva ideea de libertate prin sport, prin sănătate și prin cultivarea unui spirit independent.

Andreea Răducan – ambasadoare UVT Liberty Marathon 2021. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană va semna medalia oferită alergătorilor care parcurg o cursă în cadrul UVT Liberty Marathon 2021 (de la 2 la 42 km). Se alătură astfel colegilor campioni olimpici care au oferit votul de încredere evenimentului sportiv organizat de UVT: Constantina Diță (2018), Simona Amânar (2019), Camelia Potec (2020).

