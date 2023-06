Până unde merge greva profesorilor. Guşă: Mulţi au sperat că acum ar fi momentul să dea o lovitură. Nu au înţeles că ce s-a dat, aia e. Şi nici aia nu e sigur

Despre asta au discutat Val Vâlcu şi Cozmin Guşă la Deferiţi Mass Media.

"La ce mai speră profesorii, ce mai solicită? Am auzit de respect, dar e o metaforă. Cum cuantifici respectul? Cât respect le-a dat Guvernul? Cum să facă Guvernul să deblocheze situaţia? Am această întrebare pentru că 11 ani nu prea i-am văzut pe liderii sindicali. Au fost ani de creştere economică, cu excedente, cu bugete mari, nu au spus nici pâs. Acum, după trei crize suprapuse, iată, nu se intră la clasă până nu se rezolvă ce exact? Că această formulă de negociere prin referendum nu mă lasă pe mine să înţeleg care sunt aşteptările, în perspectiva unor negocieri în care o parte dă o sumă la salariu, alta solicită mai mult şi se întâlnesc la mijloc. Asta am învăţat din negocierile sindicale de până acum", a spus Val Vâlcu la Deferiţi Mass-Media.

"În primul rând, cred că nu mai e corect să vorbim de mişcare sindicală, pentru că nu mai avem de mult timp aşa ceva. Vorbeai despre faptul că în ultimii ani nu i-ai mai văzut (n.r. pe liderii sindicali). Ca să o luăm de la mic la mare, în plan judeţean liderii sindicali sunt nişte apropiaţi ai liderilor locali, şi acolo fac fel de fel de înţelegeri. Iar mişcarea sindicală, care ar însemna, ca înainte de 1989, şedinţe, analize, nu a mai existat. Sindicatele nu au mai reprezentat masa salarială, şi şi-au pierdut din aderenţi, nici nu mai ştiau oamenii că sunt reprezentaţi de sindicalişti. Iar sindicaliştii s-au dedulcit. Acest colaboraţionism al lor cu puterea le-a adus tot felul de proiecte, au trăit foarte bine, nu ca oamenii pe care ar trebui să îi reprezinte.

Legat de negocieri, liderii de la centru au declanşat greva, dar apoi nu au mai putut să o coordoneze. Din judeţe le-au venit tot felul de semnale. Apoi s-a inventat chestia că sunt infiltraţi politic. Dacă ziceau că sunt infiltraţi de PSD, îi şi credeam. Că pe vremuri, reprezentanţii sindicali erau PSD-işti. Şi în Germania e la fel. Ei, nemaiputând să îi stăpânească pe grevişti, au trebuit să meargă în siajul lor", a replicat Cozmin Guşă.

"În siajul lor către ce? Aş ieşi şi eu în stradă pentru profesori, să îi sprijin cum aş putea. Aş merge până într-acolo. Dar întrebarea este următoarea. Profesorul cu 2500 lei, debutantul, pentru care se bate toate ştăbimea sindicală, cât poate rezista fără salariu? Că trăieşte de la o lună la alta. Cât poate sta în grevă? Păi statul acum face economii. Nu ne blocăm în Bucureşti, Cluj, Iaşi, unde mai face omul o meditaţie, mai face Uber seara. Jumătate de ţară nu are Uber, nu toţi sunt profesori de română, matematică şi materii care se dau la bac, ca să facă meditaţii. Situaţia nu e roză. Şi tocmai aici vine întrebarea. Unde se duce acest demers? Îi ţii pe oamenii ăia fără salariu o lună, două, trei, dar nu ai stabilit nişte obiective. Te duci şi ceri respect. Bun. Şi Guvernul a preţuit respectul cu o jignire la început, cu voucherele alea, apoi a venit cu 1000 de lei la toată plaja din învăţământ. În rest, creşteri etapizate, etc, într-un anumit calendar. În momentul de faţă, de ce mai este ţinut profesorul debutant din comuna Vadu nemâncat încă 2 săptămâni? Care e miza? Îl vei ţine două luni, statul face economie. Apoi, BAC-ul se va da în august, mâncând şi concediile profesorului de matematică, care a trăit din meditaţii între timp", a mai punctat Val Vâlcu.

"De asta zic că e scăpat de control. Acest protest, care a început fiind folosit politic împotriva rotativei, a sfârşit năclăit tot în jurul politicului. Mulţi dintre profesori au sperat că acum ar fi momentul să dea o lovitură, neînţelegând din atitudinea foarte clară a guvernului că ce s-a dat aia e. Mai mult nu se poate. Şi nici atât nu e sigur. Asta e situaţia unei economii de război, aşa cum a devenit cea a României. În mod normal, protestul trebuia blocat joi, când s-a venit cu memorandumul de la guvern. Dar pentru că liderii sindicali nu mai au autoritate în teritoriu, profesorii s-au pus la drum să vină la Bucureşti, crezând că acum ori niciodată, cum zice românul", a explicat Guşă.

"Acum ori niciodată ce? La ce speră? Triplarea salariilor ca în sănătate? Nu cred că e posibil", a intervenit Vâlcu.

"Nici nu va fi posibil, dar au sperat să îşi verse năduful", a mai arătat Guşă.

VEZI ÎN VIDEO MAI MULTE:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News