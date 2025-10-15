€ 5.0885
Data actualizării: 21:04 15 Oct 2025 | Data publicării: 20:44 15 Oct 2025

Pakistanul a lovit cu rachete capitala Afganistanului și bastioanele talibane din Kandahar
Autor: Tiberiu Vasile

lansator rachete Sursa foto: https://www.freepik.com/, @palinchak
 

Pakistanul a lansat o serie de atacuri cu rachete asupra Kabulului și asupra bastioanelor talibane din Kandahar, într-o escaladare a tensiunilor dintre cele două țări.

Forțele pakistaneze au lansat o serie de atacuri cu rachete asupra capitalei afgane, Kabul, vizând în principal districtul Taimani, potrivit relatărilor Amaj News preluate de The Moscow Times.

Sursele locale menționează că cel puțin patru rachete au fost lansate, în timp ce pozițiile talibanilor din districtul Spin Boldak au fost și ele atacate, conform Samaa TV. Totodată, armata pakistaneză a efectuat lovituri țintite asupra ascunzătorilor talibane din provincia Kandahar, ducând la „distrugerea cu succes” a Batalionului 4 și a Brigăzii 6 de Frontieră, iar sursele canalului estimează pierderile talibanilor la aproximativ 200 de morți.

Acest val de violențe survine după un conflict izbucnit la granița dintre Pakistan și Afganistan pe 15 octombrie, când, potrivit unui purtător de cuvânt al talibanilor, cel puțin 12 civili au fost uciși și aproximativ 100 răniți.

Talibanii afirmă că structurile pakistaneze au declanșat atacul, iar trupele afgane au ripostat ucigând „un număr mare de soldați pakistanezi” și confiscând echipamente militare. Autoritățile pakistaneze au dat vina pe talibani, raportând, la rândul lor, patru civili răniți pe teritoriul lor.

Tensiunile dintre cele două state au început să escaladeze încă din 9 octombrie, când gruparea Tehreek-e-Taliban Pakistan, asociată talibanilor afgani, a atacat un convoi militar în regiunea Kurram de la frontieră. Pe 10 octombrie, Pakistanul a răspuns cu un atac aerian asupra unui lider al grupării din Kabul, iar următoarea zi a fost marcată de atacuri talibane asupra posturilor de frontieră pakistaneze.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pakistan
afganistan
atac
rachete
talibani
