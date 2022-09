Pacienții se luminează la față când o văd intrând în salon. Povestea asistentei cu trupul sculptat și acoperit de tatuaje din Iași / foto

Despre o tânără din Pașcani se poate spune că este una dintre cele mai frumoase asistente medicale. Deși încă nu are un post stabil, Diana Duduman își dorește o carieră în lumea medicală.

Diana Duduman, o tânără din Pașcani, este probabil una dintre cele mai frumoase asistente medicale din județul Iași. Deși a trecut recent de vârsta majoratului, focoasa brunetă spune că este atrasă de sistemul medical și își dorește o carieră de asistentă. Despre Diana se pot spune multe. Este o fire libertină, însă pare că este foarte sigură pe ea când vine vorba despre abilitățile sale, de orice fel. Reporterii BZI au discutat cu Diana Duduman, iar aceasta a acceptat să povestească unele lucruri despre viața sa.

Diana Duduman și-a dorit de când era copil să devină asistentă

Tânăra spune că și-a dorit foarte mult să devină asistentă.

„Opțiunea de asistent medical generalist o aveam în minte de când eram în clasa a VIII-a sau a IX-a. Mereu mi-a plăcut să ajut oameni și, dacă le pot alina suferința, o fac, indiferent dacă sunt acasă sau la spital. Acum fac practică la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani. Mai am anul acesta de studiat, iar mai apoi urmează 6 luni de practică”, a spus Diana Duduman.

Realitatea din spital a fost alta

Deși își dorea o carieră medicală încă de când era un copil și totul părea simplu, Diana avea să dea piept cu realitatea din spital.

„Când m-am dus ca stagiară la Urgență nu făcusem decât foarte puțină practică din cauza pandemiei. Eu eram nouă, totul era nou. În primele zile mă simțeam copleșită, eram chiar puțin speriată. Am avut noroc de personalul de acolo, au avut răbdare și m-au învățat să fac orice. Eu le sunt recunoscătoare tuturor, nu există persoană de la care să nu fi învățat ceva”, a spus Diana Duduman.

Trup sculptat, acoperit de tatuaje

Diana este o femeie extrem de frumoasă. În mediul online, fotografiile pe care le postează sunt apreciate de sute de persoane. Tânăra a pozat de multe ori provocator, având ca atu corpul sculptat. Totuși, Diana pare a fi o rebelă, având o mare parte din suprafața corpului acoperită de tatuaje.

„Majoritatea pacienților sunt drăguți. Am multe tatuaje. Am primit complimente legate de ele, dar am avut și un domn mai sceptic în privința mea. Vin fel și fel de oameni și trebuie să te adaptezi în funcție de fiecare persoană. Eu eram o persoană foarte timidă, dar acolo m-am călit”, a mai spus tânăra.

Trebuie precizat că Diana are 21 de ani și studiază la Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Pașcani, scrie BZI.

