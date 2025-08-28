Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație

Un incident șocant a avut loc pe 25 august 2025, în secția de chirurgie a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. O pacientă internată a rămas fără bunuri de valoare după ce un tânăr necunoscut ar fi pătruns fără probleme printre pacienți și i-a furat geanta.

Hoțul – un tânăr de aproximativ 20–25 de ani, purtând ghiozdan – s-a prezentat drept fiul pacientei, care se afla la o procedură medicală, păcălind atât personalul, cât și pacienții din salon. În urma furtului, acesta a luat un portofel cu 3.500 de lei, un lănțișor de aur, acte de identitate și mai multe carduri bancare, scrie Ziarul de Iași.

Pacienta lansează acuzații grave

„Este inadmisibil ca într-un spital public de talie mare să se întâmple asemenea furturi fără ca autoritățile să intervină. Hoțul a intrat "la pont", ceea ce sugerează că există complici în interior – angajați, paznici sau alte persoane cu acces. Pacienții sunt complet lipsiți de protecție”, a declarat femeia, vizibil revoltată.

Reprezentanții Poliției Iași au confirmat incidentul.

„La data de 25 august, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Iași au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că un individ ar fi pătruns într-o unitate medicală din municipiu și ar fi sustras o geantă ce conținea mai multe bunuri. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale ce se impun”, se arată într-un comunicat al Poliției Iași.

