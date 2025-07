Pacient reținut în spital din cauza Inteligenței Artificiale. ”Cine poartă răspunderea în caz de greșeală?”/ VIDEO

”La un moment dat Partidul Comunist Chinez s-a gândit ”ce ne trebuie ca să scoatem niște IT-iști, ce ne facem cu IT-ul?”. Și a trimis niște oameni în lume. La un moment dat a descoperit Silicon Valley și i-a întrebat pe ăia: ”De ce faceți asta?”. S-a întors și a spus că cei din Silicon Valley i-au spus că toți au citit SF în copilărie. Partidul Comunist a dat ordin: de astăzi, vor fi cluburi de SF în toate țările. În 15 ani, au reușit să creeze o competiție, un sistem. Lor le-au ieșit astfel de treburi nu doar în SF. Cea mai mare galerie de artă contemporană din lume este la Beijing, într-un fost 23 august de-al lor, un parc industrial” a spus scriitorul Florin Chirculescu (pseudonim Sebastian A. Corn), la DCNews.

Discuția a ajuns până la Alastair Crooke și medicină, precum și siguranța datelor furnizate de Inteligența Artificială. ”Problema este ca-n medicină: cine poartă răspunderea civilă în caz de greșeală? Noi, astăzi, am reținut un pacient în spital pentru că-n urma unei manevre simple, inteligența artificială ne-a spus că are o maladie pe care ne-am uitat în fel și chip și noi nu o vedeam. Respectivul are și patologie conexă, lucrurile nu pot merge foarte bine și, deși i-am fi dat drumul, nu am făcut-o pentru că ne poate întreba cineva: păi da` nu v-a zis inteligența artificială că are cutare chestie? Ok. Este foarte bun computerul, nu am mai putea trăi fără, dar ce facem când dă dume, ce să mai discutăm?” a spus Florin Chirculescu, medic de profesie.

Referindu-se la Alastair Crooke, Chirculescu a afirmat, referitor la o situație publicată de fostul diplomat, că ”asta nu mai e o dumă, este deja o catastrofă care ne putea lua pe toți”.

Vezi de la minutul 20:00:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News