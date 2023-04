Sepsi OSK - CFR Cluj, semifinale Cupa României. Dan Petrescu s-a sucit și nu mai vrea VAR: Nu mă aşteptam să avem atâtea probleme

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că semifinala de Cupa României, cu Sepsi OSK, de miercuri, nu are o favorită certă, el considerând că ambele formaţii au şanse egale de accedere în finala competiţiei.



"În fotbal mereu cel mai important meci este următorul. E un meci în cupă, unde nu poate fi meci egal, sigur o echipă merge mai departe, indiferent că va fi în 90 de minute sau în 120. E un meci vital pentru ambele echipe, cred eu. Nu există o favorită la finală şi semifinală, după părerea mea. E clar că pentru noi va fi mai greu, pentru că avem accidentaţi. Dar eu cred că şansele la acest meci sunt jumătate jumătate", a declarat Dan Petrescu.



Tehnicianul a criticat sistemul de desfăşurare a Cupei României, considerând că semifinala trebuia să se dispute pe un teren neutru sau în două manşe.



"Normal că este un meci important pentru mine, orice trofeu şi orice meci este important pentru mine. Normal că mi-ar fi plăcut să jucăm la noi. Asta este o altă problemă în fotbalul românesc. Dacă este o semifinală, trebuia să fie tur - retur. Numai în fotbalul românesc se poate întâmpla să joci o semifinală în deplasare. Nu înţeleg de ce. Trebuia ori tur-retur, ori pe teren neutru", a afirmat Petrescu.



"Problemele sunt, din păcate, mari. Va fi al 57-lea meci al stagiunii, se simte, cad jucătorii ca popicele. Dar nu avem ce face, cei care au rămas trebuie să joace, să se autodepăşească, să scoată maxim şi să încerce să califice echipa mai departe. Vom folosi cel mai bun 11 pe care îl cred eu", a mai spus antrenorul CFR Cluj.

Dan Petrescu, despre erorile de arbitraj din Superliga





Dan Petrescu a comentat şi greşelile de arbitraj din Superligă, precizând că echipa sa a fost cea mai dezavantajată de sistemul VAR în play-off-ul competiţiei.



"Cele mai multe greşeli au fost la meciurile noastre, în toate cele cinci meciuri s-a greşit. Şi trebuia să plecăm cu toţii, nu doar patronul. Eu nu înţeleg cum se judecă penalty-urile De ce toate sunt împotriva CFR? De ce o decizie măcar nu a fost pro CFR în cinci meciuri? Noi meritam să fim mult mai sus. Altă echipă nu are ce să comenteze, eu vă pot arăta fazele de la VAR. Sincer nu mă aşteptam să avem un VAR cu atâtea probleme. Eu am fost fanul numărul 1 al VAR-lui. Poate era mai bine fără VAR. La toate meciurile vezi greşeli foarte mari. Deja are o influenţă foarte mare acum VAR-ul", a mai spus Dan Petrescu.



Echipa de fotbal CFR Cluj va întâlni, miercuri, de la ora 19:00, la Sfântu Gheorghe, formaţia Sepsi OSK, în semifinalele Cupei României.



În cealaltă semifinală, Universitatea Cluj, va juca pe teren propriu, joi, de la ora 19:00, cu UTA Arad.

Cristiano Bergodi (Sepsi OSK) - Pentru noi este un obiectiv să ajungem în finala Cupei României

Antrenorul formaţiei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că pentru echipa calificarea în finala Cupei României la fotbal este un obiectiv important, chiar dacă este conştient că partida cu CFR Cluj va fi una foarte dificilă.



"E un meci foarte, foarte important pentru noi. În acest sezon am reuşit să ajungem în semifinală, după ce ne-am comportat foarte bine în grupă şi în sferturi şi am ajuns la acest meci important, de care pe care. Este un obiectiv să ajungem în finală. CFR este o echipă experimentată, are un antrenor foarte bun, cu experienţă, şi ştie cum să abordeze fiecare meci. Sigur vor să ajungă în finală. Sunt sigur că vor veni cu echipa cea mai bună", a declarat Bergodi.



Tehnicianul italian a afirmat că îi este uşor să pregătească o semifinală de Cupa României, jucătorii fiind conştienţi de importanţa jocului.



"E uşor să pregăteşti o astfel de semifinală, nu lipseşte motivaţia la jucători. Sunt ambiţionaţi şi au dorinţă de a ajunge în finală. Ştiu şi ei foarte bine cât de important este acest meci. Pentru mine nu contează jocul, contează să ajungem în finală, mai ales când întâlnim CFR Cluj. E greu să joci aşa cum îţi doreşti, pentru că este o echipă de contră, e foarte greu când joci împotriva lor", a completat antrenorul italian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News