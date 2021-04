OSCAR 2021. ”Nomadland” marele favorit. Se așteaptă o gală unică

Gala Oscarurilor de duminică nu va semăna cu nicio alta: va fi transmisă în direct dintr-o gară art deco din Los Angeles, va recompensa filme văzute mai ales în streaming şi va reuni vedetele de la Hollywood pentru prima dată de la începutul pandemiei de coronavirus, notează AFP, scrie Agerpres.



"Nomadland", un hibrid între un road movie, o dramă socială şi un documentar, despre vieţile unor americani vârstnici care au pierdut tot din cauza recesiunii economice, este considerat marele favorit în cursa pentru Oscarul la categoria "cel mai bun film".

Șase nominalizări la premiile Oscar





Cu un total de şase nominalizări la premiile Oscar din acest an, pelicula, în regia cineastei de origine chineză Chloe Zhao, spune povestea unei văduve, interpretată de Frances McDormand, care îşi transformă rulota în locuinţă mobilă şi porneşte la drum, câştigându-şi existenţa din slujbe sezoniere.



"Vrem să ne vedem prietenii! Avem o mulţime de prieteni nominalizaţi anul acesta şi abia aşteptăm să-i vedem", a declarat Chloe Zhao cu privire la această a 93-a gală a premiilor Oscar.

Fanii ar putea să fie dezamăgiți





Totuşi, fanii riscă să fie dezamăgiţi, în condiţiile în care covorul roşu va fi foarte mic, pentru a respecta regulile sanitare şi distanţarea socială.



De asemenea, cei mai mulţi reporteri vor urmări ceremonia pe internet şi nu toţi mogulii de la Hollywood au primit o invitaţie.



"Nomadland" şi-a dominat adversarele în acest sezon al premiilor din industria cinematografică, iar Chloe Zhao este favorita momentului la Hollywood, cu mari şanse de a deveni a doua femeie din istoria Oscarurilor - şi prima care nu este albă - care să câştige mult-râvnitul premiu pentru "cel mai bun regizor".

Cinematografe închise





Pe fondul pandemiei care a dus la închiderea cinematografelor şi a amânat lansarea marilor producţii hollywoodiene, "Nomadland" - la fel ca unii dintre concurenţii săi, precum"Minari" şi "Sound of Metal" - a reuşit să ia pulsul momentului prin portretizarea unor personaje izolate, aflate la marginea societăţii americane, însă libere în felul lor.



Cursa la categoriile care recompensează performanţele actoriceşti pare însă cu mult mai deschisă, cu un posibil rezultat fără precedent: cele patru premii ar putea reveni unor actori de culoare, după ani de controverse cu privire la compoziţia Academiei Americane de Film, considerată prea albă şi prea masculină pentru a reflecta societatea în toată diversitatea sa.



La categoria "cea mai bună actriţă în rol principal", Frances McDormand ( "Nomadland"), câştigătoare a unui Oscar pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", este din nou în cursă, alături alte patru concurente, printre care Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom") şi Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), recompensate deja cu premii importante pentru interpretarea lor.



Partenerul de ecran al Violei Davis, Chadwick Boseman, care a murit de cancer vara trecută înainte de lansarea filmului în care interpretează un trompetist bântuit de atrocităţile rasiste, este considerat favorit în cursa pentru "cel mai bun actor în rol principal".

Cine se mai află ”în cărți”





Daniel Kaluuya este în cărţi pentru Oscarul pentru "cel mai bun actor în rol secundar" graţie rolului său din "Judas and the Black Messiah", în timp ce sud-coreeana Youn Yuh-jung, din ce în ce mai populară după discursurile sale recente, amuzante şi caustice, oferite la primirea unor premii pentru "Minari", ar putea triumfa la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar".



Chiar dacă pandemia i-a forţat pe organizatori să amâne Oscarurile cu două luni, coproducătorul galei, regizorul Steven Soderbergh, a promis că această răsturnare de situaţie va fi o ocazie pentru a oferi "un spectacol care nu va semăna cu nimic din ce a fost făcut până acum".



Organizatorii au insistat ca vedetele prezente, printre care Harrison Ford şi Brad Pitt, să poarte haine de gală şi să îşi poată scoate măştile sanitare atunci când se vor afla în faţa camerelor.