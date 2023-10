Ori, "îngerul cu părul creț" care a salvat două vieți din calea teroriștilor, dar nu și pe a lui: "Monstrul l-a împușcat în față. Fetele s-au ascuns sub cadavrul lui"

"L-a sunat pe tatăl nostru în jurul orei 7 și i-a spus calm: "Suntem înconjurați de teroriști. Sunt zeci de teroriști pe drum, au blocat toate drumurile. Ne împușcă cu mitraliere, cu Kalashnikov, aruncă cu grenade și trebuie să fac ceva. Nu am altă variantă. Trebuie să îi confrunt. Nu vreau să fiu o țintă sigură, să fug cu mașina, să mă ascund în tufișuri sau să mă ascund în copaci. O să procedez exact pe dos, o să îi înfrunt."

Aceasta este decizia pe care a luat-o fratele meu. Iar tata i-a spus: "Fă ce trebuie să faci. Cred că vei face ce crezi că e mai bine în momentul ăsta." A fost ultima dată când ne-am auzit cu fratele meu. Apoi am văzut două fete care au dat un interviu în presa din Israel. Una dintre ele spunea că un "înger cu părul creț", care conducea un Jeep gri, le-a salvat viața. Ne-a povestit că ea și prietena ei erau blocate pe drum fără mașină. Erau îngrozite, iar mașinile treceau pe lângă ele fără să se oprească. Asta până când a venit fratele meu. A oprit mașina și, cu multă stăpânire de sine, le-a spus: "Fetelor, urcați. Vă duc acasă."

"Cele două fete s-au ascuns sub cadavrul lui"

Au pornit la drum, dar, după doar câteva minute, zeci de teroriști i-au blocat și au început să îi împuște. Ea ne-a spus că l-au împușcat pe fratele meu care a pierdut controlul volanului iar mașina s-a răsturnat de două ori. Fratele meu și-a pierdut cunoștința iar fetele, care aveau răni minore, s-au prefăcut că sunt moarte. După aproximativ jumătate de oră, fratele meu și-a revenit și nu pot să spun decât că un monstru a venit să termine treaba.

Monstrul a tras un întreg încărcător în fratele meu. L-a împușcat inclusiv în față, ca să fie sigur că nu va supraviețui. Așa a murit fratele meu. Cele două fete s-au ascuns sub cadavrul lui pentru aproximativ 3 ore până când cineva a venit și le-a scos de acolo.

L-am înmormântat pe Ori ieri. Până miercuri nu am avut nicio informație oficială despre el. Nu știam dacă este mort, dacă este rănit în Gaza, dacă este rănit în spital, am fost complet în întuneric. Ieri (n.r. miercuri), în jur de 10 dimineața, am primit confirmarea că este mort.

"Răul absolut a venit și i-a luat viața"

Ori se gândea întotdeauna la familie, la prietenii lui, voia să se asigure că toată lumea e fericită în jurul lui. Era deștept, frumos, carismatic. Suntem distruși complet. Până la urmă, s-a dus să fie barman la o petrecere care celebra viața. Festivalul acesta era despre viață, natură și răul absolut a venit și i-a luat viața fără niciun motiv. Nu am cuvinte să spun cum mă simt...Este groaznic. Cred că toate țările liberale care vor să trăiască în pace și care respectă viața, iubirea și prietenia trebuie să se unească și să elimine acest rău absolut. Pentru că azi e Israel dar mâine va fi altă țară. Va ajunge peste tot. Hamas e ISIS", a spus Shay Arad, fratele lui Ori, pentru Digi 24.

