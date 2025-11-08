Orban - Trump. Ce a obținut Ungaria în urma întâlnirii cu liderul SUA

Ucraina va încerca să se asigure că 'nu va exista petrol rusesc în Europa', a declarat vineri seara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obținut în aceeași zi o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, potrivit DPA, Interfax-Ukraina și Reuters.

SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești, a declarat vineri un responsabil al Casei Albe, după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a pledat în favoarea unei derogări în cursul unei întrevederi cu președintele american la Washington.

Donald Trump a impus luna trecută sancțiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganții petrolieri Rosneft și Lukoil, o decizie care amenință cu noi sancțiuni țările ce achiziționează petrol rusesc de la aceste companii.

Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.

Responsabili americani au subliniat totuși că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria obține cea mai mare parte a petrolului său prin conductele Drujba, care traversează Rusia și Ucraina, ceea ce a dus la tensiuni în relațiile dintre Kiev și Budapesta.

În ultimul timp, mai multe atacuri ucrainene au vizat conducta Drujba în segmentul ce traversează teritoriul rus. În august, de exemplu, fluxul de petrol către Ungaria a fost întrerupt după un atac cu drone ucrainene. Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a invocat în acel moment un nou atac asupra securității energetice a țării sale.

Vineri seara, Zelenski a salutat eforturile SUA de a împiedica petrolul rusesc să ajungă în Europa, acuzându-l pe Orban de instrumentalizarea opoziției sale față de Ucraina în scopuri electorale în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Exporturile de petrol și gaze reprezintă o sursă importantă de venit pentru Moscova, care îi permite să finanțeze războiul împotriva Ucrainei, ce durează de peste trei ani și jumătate.

'Nu le vom permite rușilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Este o problemă legată de poziția noastră. Sunt unele lucruri pe care pur și simplu nu le putem face astăzi. Pentru că există multe dependențe diferite în acest puzzle. Dar tot vom reconstitui imaginea din puzzle. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice', a subliniat Zelenski în mesajul său postat pe Telegram, conform Interfax-Ukraina și preluat de Agerpres.