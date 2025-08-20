Data publicării:

Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius

Valurile de caniculă din ultimii ani determină autoritățile să acorde o atenție tot mai mare împăduririlor urbane.

Pe fondul unuia dintre cele mai lungi valuri de căldură din istoria Spaniei, Madridul a devenit un exemplu al contrastelor climatice urbane: în cartierul sărac Puente de Vallecas, aceeași stradă înregistra temperaturi radical diferite: 41,4°C în zona expusă soarelui și doar 38,6°C câteva sute de metri mai departe, acolo unde un rând de duzi oferea o umbră densă, potrivit Reuters.

Studiile științifice confirmă că arborii pot avea un rol determinant în reducerea efectelor - uneori fatale - ale valurilor de căldură. Așadar, pe măsură ce temperaturile din Spania continuă să crească din cauza încălzirii globale, prezența lor ar putea deveni un element esențial pentru reglarea climei urbane.

Citește și: El este românul care a murit în incendiile din Spania. Și-a salvat prietenul, proprietarul unei școli de echitație, în vârstă de 83 de ani

Se cer împăduriri pentru a diminua efectele caniculei

Totuși, grupurile de activiști atrag atenția că Madridul își pierde treptat copacii, mai ales în cartierele sărace, și cer primarului să intensifice programul de plantare a acestora.

„Diferența între a avea sau nu copaci pe strada ta îți afectează sănătatea imediat”, a declarat Manuel Mercadal, membru al grupului Colectivul Sustenabil Vallekas, care măsoară variațiile de temperatură din Vallecas pentru a atrage atenția publicului asupra acestei probleme.

Zona San Diego, parte a cartierului Puente de Vallecas, a înregistrat unele dintre cele mai ridicate temperaturi din Madrid, potrivit unui studiu al Universității Politehnice din Madrid. Acesta a identificat așa-numitele „insule de căldură urbană”, unde temperaturile ajung să fie cu până la 8 grade mai ridicate decât în alte părți ale orașului, cum sunt parcurile.

Situația este agravată de lipsa aparatelor de aer condiționat, pe care numeroase gospodării nu și le pot permite, a precizat Pablo Chivato, coordonator al asociației de cartier din Puente de Vallecas.

Cea mai mare rată de mortalitate la vârstnici, înregistrată vara

Valurile de căldură tot mai frecvente afectează grav persoanele în vârstă, mai ales pe cele cu afecțiuni cardiace, a explicat Antonio Cabrera, medic de familie la un centru de sănătate primară din La Elipa, sud-estul Madridului.

„Dacă în trecut ratele ridicate de mortalitate erau asociate în special cu iarna în țările europene, astăzi, pentru persoanele de 80-90 de ani cu multiple boli cronice, aceasta este perioada anului în care mulți dintre ei își pierd viața”, a adăugat Cabrera.

Mai mulți copaci în oraș

Creșterea temperaturilor a transformat copacii într-un subiect politic. Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, se află în conflict cu activiștii încă de la preluarea mandatului în 2019, mai ales în legătură cu planurile de tăiere a peste 1.000 de arbori pentru extinderea unei linii de metrou.

Conform datelor oficiale, numărul total de copaci din oraș a crescut cu 2,4% pe durata mandatului lui Almeida. Totuși, majoritatea noilor plantări au fost concentrate în zonele estice, cu venituri medii, în timp ce aproape toate cartierele sudice au înregistrat pierderi de arbori.

În Puente de Vallecas, începând cu anul 2019 și până în prezent, s-au pierdut 1.314 copaci, reprezentând aproximativ 3% din totalul vegetației arboricole a cartierului.

O parte din aceste pierderi se explică prin furtuna de zăpadă din 2021, care a distrus aproximativ 80.000 de arbori. Dar mulți alții au fost doborâți din cauza lucrărilor de infrastructură și construcții.

„Madridul se numără printre orașele cu cele mai multe aliniamente stradale arboricole din lume. Acest lucru are un impact semnificativ în reducerea efectului de insulă de căldură”, a transmis departamentul de mediu al primăriei, menționând că bugetul pentru întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi a fost majorat cu 40%.

Mii de noi arbori, dar multe gropi rămân goale

Partidul de stânga Más Madrid a promis plantarea a 75.000 de copaci suplimentari, astfel încât în oraș să existe câte un arbore la fiecare șapte metri.

Anterior, legea impunea înlocuirea fiecărui copac tăiat, însă o reformă recentă le permite consiliilor locale, în anumite situații, să constituie un fond în care să depună suma necesară pentru plantarea acestora.

În cadrul unui program demarat în 2022, aproape 40.000 de copaci au fost plantați în gropile goale din oraș. Datele publicate în 2023 arată că, în Puente de Vallecas, au fost plantați 1.318 arbori, dar 719 gropi destinate copacilor au rămas acoperite, fără date mai recente disponibile.

Asociațiile locale au colaborat pentru a planta copaci în majoritatea gropilor libere din zona San Diego, însă multe dintre acestea rămân încă neocupate.

Citește și: Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025

