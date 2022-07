Adevărul din spatele locurilor de parcare care costă 100 de lei sau 500 de lei/oră, pe litoralul românesc- Video

Găsirea unui loc de parcare în stațiuni de pe litoral este, în fiecare zi, o adevărată aventură, mai ales pentru turiștii sosiți din alte zone ale țării. Unii au profitat de aceste lucruri și și-au făcut parcări private. Pe litoralul românesc prețurile se ridică la pretențiile de Ibiza sau alte destinații de top din lume, dar prețul pentru parcare afișat într-un cartier din Năvodari este de-a dreptul amețitor. 500 de lei pentru o oră, atât se cere.

Nu este clar dacă taxa uriașă a fost pusă din dorința de face bani a proprietarului parcării sau dacă este doar o strategie tocmai ca nimeni să nu parcheze acolo și să nu ocupe locurile turiștilor cazați în respectivele imobile, scrie ReaplicaOnline.ro. Este evident însă că afișul a fost pus la vedere pentru a putea fi observat ușor de șoferi.

Într-un alt cartier din Năvodari a fost pus un afiș cu 100 de lei ora de parcare

Tot în Năvodari, pe zona de litoral, un afiș pus la intrarea unei curți a stârnit indignarea turiștilor. 100 de lei ora de parcare.

”Nu ne-a venit să credem! Ni se pare mult și 100 de lei pe zi! Dar aici era pe oră! Am crezut că e o glumă! O fi privat, ok, dar chiar au voie să pună asemenea prețuri? Au profitat că era full în zonă și oameni erau disperați după un loc de parcare. Dar nu am îndrăznit să lăsăm mașina acolo. Pentru 3 ore de stat la plajă, dădeam 300 de lei. Ne ajungea cât cazare. Dar, totuși, ne întrebăm cum de este posibil așa ceva”, au spus turiștii aflați în zonă.

În urma controalelor declanșate de Poliția Locală, s-a aflat că locuitorii unui bloc din zonă, exasperați că li se ocupau locurile de parcare, au apelat la acest truc. Potrivit acestora, de când au pus acel anunț cu 100 de lei pe oră, nu mai parchează nimeni, iar oamenii își asigură, astfel, locurile de parcare. Ei au declarat că intenționează să strângă bani și să-și pună o barieră pentru a împiedica accesul celor care nu locuiesc în blocul respectiv.

Recent, Mircea Badea a spus câți bani l-a costat locul de parcare.

„Știți cât mă costă un loc de parcare? 10.000 euro. Aplauze! Atâția bani trebuie să dau pe un loc de parcare”, a spus Mircea Badea la Antena 3, în emisiunea „În gura presei”.

Declarația vine în contextul în care Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a spus că înainte să ne luăm mașină, ar trebui să ne asigurăm că avem unde să o parcăm.

Mulți oameni stau în blocurile comuniste care, evident, nu au toate locuri de parcare. Sau, dacă au, au foarte puține și nu sunt suficiente. Doar blocurile recent construite au locuri de parcare. În rest, fiecare parchează pe unde apucă. În acest context, liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a făcut un comentariu despre oamenii care se plâng că nu au locuri de parcare.

„Ordinea logică este ca înainte să vă luați mașină, să vă asigurați că aveți unde o parca, nu a o lăsa la întâmplare pe spațiul public. Nu ne mai facem bine cu astfel de mentalități”, a scris Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pe pagina sa de Facebook.

