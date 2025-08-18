Data publicării:

Opriri de apă în mai multe sectoare din București în perioada 19–22 august 2025

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
foto: Freepik
foto: Freepik

Compania de apă anunță mai multe întreruperi programate ale furnizării apei potabile în București, în perioada 19–22 august 2025, pentru lucrări de modernizare și intervenție la rețea.

Sector 2 - Lipsa apă din data de 21.08.2025, ora 23:00 până in data de 22.08.2025, ora 07:00

Lucrare de modernizare

Șoseaua Colentina, Strada Ziduri Moși, Strada Litovoi Voievod, Strada Pancota, Strada Sinaia, Aleea Sinaia, Șoseaua Gherase, Strada Doamna Ghica, Strada Constanța, Strada Magnoliei, Strada Bujorul Alb, Strada Slugeru Dumitru, Strada Stolnicu Vasile, Strada Popa Nicolae, Intrarea Buzinca Comisul, Strada Buzinca Comisul, Intrarea Paharnicul Turturea, Strada Rauseni, Strada Lunca Florilor, Strada Silistea, Aleea Cozia, Strada Grozdea Dimitrie, Aleea Bistricioara, Strada Baicului, Strada Cremenita, Strada Azuga, Strada Heliade Între Vii, Intrarea Abanosului, Strada Ziduri Între Vii, Intrarea Ziduri Între Vii, Strada Rasnov, Strada Callimachi, Aleea Siliștea, Strada Elena, Strada Drăgușin Deleanu, Strada Paharnicul Turturea, Strada Comarnic.

Sector 6 - 19.08.2025 - 20.08.2025

Lipsa apă din data de 19.08.2025, ora 22:00 până in data de 20.08.2025, ora 06:00

Lucrare de modernizare

Strada Orșova, Strada Ajustorului, Strada Boja, Strada Mănăstirea Govora.

Sector 3 - 19.08.2025 - 20.08.2025

Lipsă apă: fără clienți afectați. Lipsă presiune din data de 19.08.2025, ora 22:00 si până în data de 20.08.2025, ora 06:00

Lucrare de modernizare

Bulevardul Theodor Pallady, Strada Pericle Papahagi, Strada Balta Albina, Drum Balta Doamnei, Drum Între Tarlale, Strada Iosifești, Șoseaua Gării Cățelu, Strada Argonului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
18 aug 2025, 08:42
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
18 aug 2025, 08:39
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
18 aug 2025, 08:49
Opriri de apă în mai multe sectoare din București în perioada 19–22 august 2025
18 aug 2025, 08:25
La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen
18 aug 2025, 08:25
Trump, anunț pentru Zelenski „dacă vrea să pună acum capăt războiului”: Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!
18 aug 2025, 08:18
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Păstrăv uriaș prins de renumitul pescar Vasile Ilea: O nouă captură de povestit nepoților / foto în articol
18 aug 2025, 08:12
Predicțiile care îți dau fiori: Viața pe Pangea Ultima - următorul supercontinent al Pământului
17 aug 2025, 23:43
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
17 aug 2025, 22:46
Nicu plătește. După Vestele galbene, Macron se confruntă cu Gulerele albe
17 aug 2025, 21:25
Lecția pe care România trebuie să o învețe de la Marea Britanie pentru a salva vieți la trecerile feroviare - FOTO în articol
17 aug 2025, 21:40
Țeapă cu RCA. Cum s-a trezit un bucureștean fără 350 de euro în cont. Mesajul de care să te ferești
17 aug 2025, 20:36
Horoscop 18 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
17 aug 2025, 19:37
O femeie a ajuns de urgență la spital după ce și-a stors un coș. Ce este „triunghiul morții” de pe față - FOTO în articol
17 aug 2025, 19:35
Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova
17 aug 2025, 19:04
Harry, abandonat în mijlocul furtunii. Tăcerea lui Meghan ridică semne de întrebare
17 aug 2025, 18:33
Cum și-a sărbătorit Madonna cei 67 de ani
17 aug 2025, 17:39
Descoperire uimitoare despre păuni: Pot emite lasere din penele cozii
17 aug 2025, 17:44
Întors la Moscova din Alaska, Putin s-a pus pe raportat: mai întâi elitei ruse, apoi aliaților săi. Pe cine a sunat primul
17 aug 2025, 17:01
Copiii deshidratați au umplut sala de Urgențe la Sfânta Maria. Medicul Craiu arată cât de repede se poate întâmpla asta
17 aug 2025, 16:56
Primele alegeri fără președintele acuzat de sex cu un minor. Baricadat în propriul său ”stat independent”
17 aug 2025, 16:14
O persoană care intenționa să se sinucidă, salvată de polițiști
17 aug 2025, 16:18
Pământ pentru pace. Lista ”de dorințe” a lui Putin, publicată de Reuters
17 aug 2025, 16:24
Președintele unei țări, îmbrăcat în bermude, mesaj inedit pentru Trump din grădina sa: Asta semăn eu! - Video
17 aug 2025, 15:33
Aglomerație infernală pe Autostrada Soarelui. Traficul este blocat complet în dreptul orașului Cernavodă 
17 aug 2025, 15:23
Bătaie între clanurile din Dâmbovița, în stradă. Polițiștii au tras focuri de armă și au reținut 10 persoane
17 aug 2025, 15:11
Clipe de coșmar la un Rally Cross în Argeș. O roată desprinsă de la o mașină a băgat în spital doi spectatori
17 aug 2025, 14:22
Oficial: Lista liderilor europeni care îl vor însoți pe Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump
17 aug 2025, 13:38
Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană
17 aug 2025, 13:27
E record! Ce au găsit polițiștii greci în containere de mărfuri prezentate ca fiind cu perdele şi ţesături pe aeroportul din Atena
17 aug 2025, 13:20
Adrian Năstase: Trump și Putin au negociat și alte lucruri, separat de Ucraina
17 aug 2025, 13:08
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
17 aug 2025, 12:39
Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții
17 aug 2025, 12:46
Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" 
17 aug 2025, 11:25
Cine e jurnalista care i-a adresat întrebări incomode lui Vladimir Putin, în Alaska. Nu e prima dată când îl pune în dificultate
17 aug 2025, 11:46
Câte atacuri a lansat Rusia în Zaporojie la o zi după summitul Trump - Putin din Alaska
17 aug 2025, 11:05
Proteste violente în Serbia. Manifestanții au dat foc la sediile partidelor și s-au bătut cu polițiștii
17 aug 2025, 10:32
Documente americane despre summitul Trump-Putin, uitate într-un hotel din Alaska, scot la iveală detalii sensibile
17 aug 2025, 09:53
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
17 aug 2025, 09:24
Carte returnată la bibliotecă după 82 de ani. La cât ar fi ajuns amenda pentru întârziere
17 aug 2025, 09:36
Zeci de persoane rănite după un cutremur cu magnitudinea 6
17 aug 2025, 08:38
Grup de copii, rătăcit pe munți, în Maramureș 
17 aug 2025, 08:13
BANCUL ZILEI: Povești din familie
17 aug 2025, 07:26
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia
16 aug 2025, 23:36
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
16 aug 2025, 23:34
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți 
16 aug 2025, 22:17
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE
16 aug 2025, 22:01
Invenție uimitoare făcută de o elevă: Cum a realizat o pătură termică cu energie solară pentru persoanele fără adăpost
16 aug 2025, 21:34
Summitul Putin-Zelenski-Trump, pe 22 august. Unde ar putea avea loc. Propunerea lui Friedrich Merz
16 aug 2025, 21:04
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
16 aug 2025, 20:38
Flăcări uriașe în Târgu Jiu. Incendiul s-a extins rapid pe mai multe sute de hectare
16 aug 2025, 20:38
Cele mai noi știri
acum 2 minute
„Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya. Ce ar trebui să mănânci pentru a trăi 100 de ani
acum 19 minute
România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii
acum 1 ora 7 minute
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
acum 1 ora 8 minute
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
acum 1 ora 14 minute
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
acum 1 ora 17 minute
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
acum 1 ora 19 minute
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
acum 1 ora 31 minute
La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
pe 17 August 2025
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel