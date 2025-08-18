Opriri de apă în mai multe sectoare din București în perioada 19–22 august 2025

Compania de apă anunță mai multe întreruperi programate ale furnizării apei potabile în București, în perioada 19–22 august 2025, pentru lucrări de modernizare și intervenție la rețea.

Sector 2 - Lipsa apă din data de 21.08.2025, ora 23:00 până in data de 22.08.2025, ora 07:00

Lucrare de modernizare

Șoseaua Colentina, Strada Ziduri Moși, Strada Litovoi Voievod, Strada Pancota, Strada Sinaia, Aleea Sinaia, Șoseaua Gherase, Strada Doamna Ghica, Strada Constanța, Strada Magnoliei, Strada Bujorul Alb, Strada Slugeru Dumitru, Strada Stolnicu Vasile, Strada Popa Nicolae, Intrarea Buzinca Comisul, Strada Buzinca Comisul, Intrarea Paharnicul Turturea, Strada Rauseni, Strada Lunca Florilor, Strada Silistea, Aleea Cozia, Strada Grozdea Dimitrie, Aleea Bistricioara, Strada Baicului, Strada Cremenita, Strada Azuga, Strada Heliade Între Vii, Intrarea Abanosului, Strada Ziduri Între Vii, Intrarea Ziduri Între Vii, Strada Rasnov, Strada Callimachi, Aleea Siliștea, Strada Elena, Strada Drăgușin Deleanu, Strada Paharnicul Turturea, Strada Comarnic.

Sector 6 - 19.08.2025 - 20.08.2025

Lipsa apă din data de 19.08.2025, ora 22:00 până in data de 20.08.2025, ora 06:00

Lucrare de modernizare

Strada Orșova, Strada Ajustorului, Strada Boja, Strada Mănăstirea Govora.

Sector 3 - 19.08.2025 - 20.08.2025

Lipsă apă: fără clienți afectați. Lipsă presiune din data de 19.08.2025, ora 22:00 si până în data de 20.08.2025, ora 06:00

Lucrare de modernizare

Bulevardul Theodor Pallady, Strada Pericle Papahagi, Strada Balta Albina, Drum Balta Doamnei, Drum Între Tarlale, Strada Iosifești, Șoseaua Gării Cățelu, Strada Argonului.

