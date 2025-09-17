ONU vrea tăieri de 15% din buget. Peste 2.500 de posturi vor fi desfiinţate

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a propus ţărilor membre să taie cu aproximativ 15% bugetul ordinar pe 2026 al organizaţiei, care se confruntă cu constrângeri bugetare cronice amplificate de politicile preşedintelui american Donald Trump, o reducere care prevede peste 2.500 de disponibilizări, relatează AFP.

În primăvară, Antonio Guterres a prezentat ţărilor membre un buget de aproximativ 3,7 miliarde de dolari pentru 2026, similar cu cel din 2025, dar lucra la o revizuire în scădere, în cadrul iniţiativei ONU80 destinată să îmbunătăţească eficienţa ONU.

În două scrisori făcute publice marţi, el anunţă ţările membre şi personalul ONU în legătură cu o reducere de "peste 15% din bugetul regulat", adică aproximativ 500 de milioane de dolari, şi eliminarea a circa 19% din posturile finanţate de această parte a bugetului.

Potrivit unui înalt oficial al ONU, bugetul revizuit se ridică la 3,238 miliarde. Scăderea va duce la eliminarea a 2.681 de posturi.

În scrisoarea sa către personal, secretarul general dă asigurări că impactul va fi distribuit între cei trei piloni ai ONU (pace şi securitate, drepturile omului şi dezvoltare durabilă) şi că anumite sectoare vor fi protejate, în special programele de asistenţă pentru cele mai sărace state.

"Pentru unii colegi, aceste schimbări ar putea însemna o relocalizare pentru ei şi familiile lor", pentru alţii o schimbare de post şi pentru unii o concediere, mai notează Antonio Guterres.

Oficialul a menţionat relocalizarea a puţin peste 200 de persoane, într-o primă fază din Geneva şi New York, către oraşe mai ieftine precum Nairobi.

Proiectul de buget va fi acum discutat de către statele membre, înainte de o adoptare prevăzută de către Adunarea Generală până la sfârşitul anului.

ONU se confruntă de ani de zile cu o criză de lichiditate cronică, legată de faptul că unele state membre nu îşi plătesc întreaga contribuţie obligatorie la bugetul ordinar şi că altele nu plătesc la timp.

Astfel, Statele Unite, primul contribuabil la bugetul ordinar al ONU (în proporţie de 22% conform cotei stabilite de Adunarea Generală), acumulau la sfârşitul lunii ianuarie restanţe de 1,5 miliarde de dolari şi nu au plătit nimic de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, conform ONU.

Iar în 2024, China, al doilea contribuabil (20%), nu şi-a plătit datoria decât la sfârşitul lunii decembrie.

La aceste probleme de lichiditate se adaugă temerile privind reducerile de finanţare ale administraţiei lui Donald Trump. Multe agenţii ale ONU sunt deja afectate de reducerile masive în ajutoarele americane pentru străinătate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News