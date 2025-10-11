ONU, îngrijorată de tensiunile tot mai mari dintre Statele Unite și Venezuela

Membri ai Consiliului de Securitate al ONU şi-au exprimat vineri îngrijorarea cu privire la escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite şi Venezuela, Rusia acuzând Washingtonul că foloseşte principiul "cowboy"-ului - de a fi primul care deschide focul - în atacurile asupra presupuselor nave care fac trafic de droguri, informează Reuters, conform Agerpres.



Ambasadorul Rusiei la Naţiunile Unite, Vasili Nebenzia, a declarat în cadrul unei reuniuni a consiliului ONU, format din 15 membri, că Venezuela are toate motivele să creadă că Statele Unite sunt pregătite să treacă de la ameninţări la acţiuni împotriva sa.



Mai multe ţări, inclusiv aliaţi ai SUA, cum ar fi Franţa, Grecia şi Danemarca, au cerut detensionarea situaţiei şi recursul la dialog pentru a soluţiona tensiunile şi respectarea dreptului internaţional.



În ultimele săptămâni, Statele Unite au atacat în largul coastei Venezuelei mai multe nave suspectate că transportau droguri. Reprezentantul SUA la reuniunea ONU, John Kelly, a declarat că Washingtonul "nu va ezita în acţiunile sale de a ne proteja naţiunea de narcoterorişti".



Atacurile - parte a ceea ce administraţia Trump a numit un conflict cu cartelurile de droguri - i-au alarmat pe parlamentarii democraţi şi au ridicat semne de întrebare cu privire la legalitatea lor, pe măsură ce Trump extinde sfera puterii prezidenţiale.



Nebenzia a declarat că Rusia a condamnat atacurile ca fiind încălcări grave ale dreptului internaţional şi ale drepturilor omului, adăugând că "ambarcaţiunile în care se aflau oamenii au fost pur şi simplu atacate în apele internaţionale, fără un proces sau o anchetă". El a spus că acest lucru a fost făcut "conform principiului cowboy-ului, care deschide el primul focul".



"Şi acum ni se cere să credem retroactiv că au existat criminali la bord", a spus el.



Ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a declarat la reuniunea ONU că, pe fondul consolidării forţelor armate americane în regiune şi a "acţiunilor şi retoricii beligerante" ale Washingtonului, ţara sa "se confruntă cu o situaţie în care este raţional să anticipăm că, pe termen foarte scurt, un atac armat va fi comis împotriva Venezuelei".



Ambasadorul adjunct al Panama la ONU, Ricardo Moscoso, a declarat că, deşi ţara sa recunoaşte preocupările legitime cu privire la traficul de droguri, piraterie şi alte activităţi ilicite în apele regionale, "subliniem că, dincolo de răspunsurile militare, este posibil ca acest flagel să fie combătut prin strategii coordonate şi durabile".



"Panama consideră că ameninţările transnaţionale cu care se confruntă regiunea noastră necesită răspunsuri comune fundamentate pe respectul pentru dreptul internaţional şi susţinute de un angajament comun faţă de pacea şi stabilitatea în emisfera noastră", a spus el.



Parisul a susţinut iniţiativele multilaterale de combatere a traficului şi de consolidare a controalelor la frontieră, a declarat Jay Dharmadhikari, trimis adjunct al Franţei la ONU, adăugând însă că acest lucru trebuie făcut cu respectarea dreptului internaţional, inclusiv a drepturilor omului, şi "în acest context, statele trebuie să se abţină de la orice acţiune armată unilaterală".