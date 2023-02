OMV Petrom și taxa de solidaritate. Rareș Bogdan: Ministrul Câciu ar face bine să iasă într-o conferință de presă să răspundă la întrebări. Sunați-l până îi blocați telefonul

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a fost invitat la Digi 24, unde a făcut precizări privitoare la taxa de solidaritate pe care OMV Petrom refuză să o plătească în România:

„Cum rămâne cu această taxă de solidaritate, pentru că s-a vorbit de foarte multe ori în coaliție despre această taxă de solidaritate. Am văzut anunțul OMV Petrom, în urmă cu câteva zile, în care spuneau clar că ei nu se încadrează și cel puțin în 2022 nu vor plăti această taxă, în condițiile în care noi nu avem un răspuns final de la comisia Europeană. Ce trebuie să facă acum Guvernul mai mult în această dispută?“, a fost întrebat Rareș Bogdan.

„Anunțul respectiv este unul sfidător pentru că în același anunț, OMV Petrom , una dintre cele mai mari corporații care activează în România, ne spuneau câ dânși vor plăti această taxă în Austria. Sigur, foarte bine că vor plăti, trebuie să-ți plătești taxele oriunde pe Glob dar, probabil, în Austria se plătesc pentru operațiunile de pe teritoriul statului austriac. În România trebuie să plătească conform legislației și de acolo de unde își fac profiturile pentru România.

Aici, eu nu vin să sar și să spun că OMV Petrom sau Petrom sau LukOil sau Mall trebuie să achite respectiva taxă, care este o transpunere a unui regulament european, un regulament pe care l-a adoptat Comisia, pe data de 5 Octombrie, anul trecut și care, cu 1 ianuarie, este obligatoriu pentru toate cele 27 de state membre, inclusiv România, altfel existând posibilitatea unui infrigenment la adresa României.

Eu nu vin să spun ce se întâmplă, pentru că un jucător face acest lucru într-o piață, atunci când piața respectivă îi dă ocazia să facă asta, când regulamentele nu sunt clare, când legea nu se aplică, când statul respectiv este slab și inert în fața unei corporații. Așa este astăzi statul român, așa pare statul român, în fața unei corporații care pare că își face propriile reguli explicându-ne că dânșii plătesc taxe, Sigur că plătesc taxe. Și cel care are o gogoșerie plătește taxe, și cel care are o carmangerie sau un service auto, plătește taxe. Și cel care vinde gogoșari în piață, plătește taxe, toată lumea plătește taxe și în cazul în care nu plătesc taxe , li se popresc conturile, că au un angajat sau au 6000 de angajați.

Atâta timp cât regulamentul respectiv a fost transpus în cinci state, Germania, Franța, Belgia, Olanda, Slovacia, până la această oră vă spun de cele 5 dar echipa mea lucrează și deocamdată au studiat doar 14 state, mai au de studiat 13 state și am să vă pot comunica.

Din cele 14 state studiate, în 5, Ministerele de Finanțe ale țărilor respective, nu au introdus coduri CAEN în transpunerea Ordonanței. Deci, chestiunea cu obligativitatea de a fi trecute coduri CAEN pe transpunerea regulamentului este falsă și aici trebuie să dea explicații Ministerul Finanțelor Publice, domnul ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, pentru a ne spune exact de ce este această situație creată la Ministerul de Finanțe, cu privire la transpunerea regulamentului respectiv în ordonanța adoptată de Guvern pe data de 20 decembrie pentru că statul român, cetățeanul român, contribuabilul român privește cu stupoare cum în această țară, din 672 de mii de firme care își plătesc taxele, impozitele și în cazu în care nu fac acest lucru, organele de control ale statului român blochează conturile respective și se îndreaptă împotriva administratorilor și acționarilor și a capitalului societății , au un statut complet diferit față de corporația OMV sau alte corporații care pur și simplu sfidează și prin management și scot profiturile în afara granițelor de ani și ani de zile și nimeni nu face nimic acum pe o taxă unde ar trebui să mai plătească către statul român peste un miliard, refuză să plătească spunându că noi deja am plătit foarte mult statului român“, a replicat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul precizează că i-a spus ministrului Adrian Câciu despre această analiză

„Sigur că da“, a spus Rareș Bogdan când a fost întrebat dacă i-a spus lui Adrian Câciu despre această analiză.

„Dacă era ministru finanțelor de la UDMR sau de la PNL sau independent, aveam exact aceeași poziție. Poziția mea nu este împotriva unui ministru, că are o culoare politică sau nu. Nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează un singur lucru ca o corporație să nu sfideze statul român, ca statul român să acționeze responsabil față de cetățenii săi și să nu existe discriminare, diferențiere intre o societate cu capital românesc și o ca o societate cu capital străin, într-o între un capitalist care are business-uri de miliarde de euro în România și unul care are o cifră de afaceri de 60000 de euro, pentru mine fiecare aduce plus la buget, fiecare aduce impozite și taxe cu care noi plătim polițiști, jandarmi, funcționari publici, 1,3 milioane, profesori, medici și politicieni, printre altele, deputați, senatori“, a spus Rareș Bogdan.

Ce i-a răspuns Adrian Câciu

„O să aștept! Luni, la ședința de coaliție sau când va fi prima ședință de coaliție, această problemă va fi pusă pe masă, pentru că pe de o parte s-a încercat o dezinformare cu privire la implicare a altor ministere în transpunerea acestui regulament, trebuiau lucrurile clarificate, că de această chestiune s-a ocupat Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor, iar faptul că nu a participat ministrul finanțelor la ședința de guvern în care a fost adoptat ordonanța, nu este problema mea sau a cuiva. Ministerul de Finanțe este condus de un ministru care trebuie să coordoneze activitatea din ministerul respectiv, fie că ministerul are 2000 de oameni sau 100000 de oameni, sau 200000 de oameni. Deci, din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face Adrian Câciu ar fi să iasă într-o conferință de presă și să răspundă întrebărilor jurnaliștilor profesioniști de la Digi, de la Ziarul Financiar, de la Capital, de la Antenă, Realitatea și care o mai fi, televiziuni interesate, România și așa mai departe. Plus radiouri. Pentru că jurnaliștii sunt cei care până la ora actuală au reacționat din politică, cu excepția mea și a 2-3 voci mult mai puțin vizibile, au cam tăcut pe acest subiect. Parcă se tem de ceva. Eu nu mă tem decât de Dumnezeu și mi se pare inadmisibil ca o corporație să se comporte în acest fel cu cetățeanul român și cu bugetul României.

Dacă că toată lumea tace, că e vorba de OMV și ce e? Dacă e vorba de OMV, putea fi vorba de exon, de Mercedes sau de cine vreți dumneavoastră sau de cele mai mari, de cele mai mari companii din lumea asta. Este important ca fiecare, în statul român să plătească, iar statul român să își facă treaba.

Reprezentanții statului român să nu se poarte cu mănuși și diferențiat, pentru că unii sunt de la Viena și alții de la Rădăuți. Nu mă interesează că sunt din săpânța sau din Mangalia sau că sunt din Londra, New York sau din Tokyo, pentru mine, când acționezi pe teritoriul statului român, respecți statul român și plătești taxe și impozite conform legislației. Nu încerci să fentezi legislația“, a spus Rareș Bogdan.

„Spre Ministerul Energiei spuneți că s-ar orienta aceste atacuri?“, a fost întrebat europarlamentarul.

„Nu, stați puțin! Putem să găsim o mulțime de lucruri care au funcționat sau nu pe anumite Ministere, inclusiv pe Ministerul Energiei, dar de data aceasta, Ministerul Energiei nu a avut niciun rol în transpunerea acestui regulament. Repet, dacă era vorba de o altă situație, alte chestiuni de funcționarea ANRE, alte chestiuni legate de prețuri, plafonări, partea de funcționabilitate pe aprovizionările cu gaze, pe gaz lichefiat – de ce avem sau nu participanți la terminalul de la Alexandropolis sau de ce nu avem descărcare de gaz lichefiat, Grecia are 4, Turcia are 7, Bulgaria are 1, asta este altă discuție. Putem să găsim chestiuni cu care să criticăm Ministerul Energiei, dar în această chestiune a fost o singură entitate implicată și entitatea implicată în transpunerea acestui regulament pe piața din România a fost Ministerul Finanțelor. Nu are ce să răspundă un vicepremier, un ministru al Transporturilor sau al Internelor, un ministru al Energiei sau al Economiei pe un subiect pe care trebuie să răspundă deschis, cât se poate de convingător, cât se poate de transparent (...) ministrul Finanțelor Publice.

Poate să vină însoțit de toți Secretarii de Stat, de tot departamentul juridic, de tot departamentul de politici europene, poate să-l ajute și alții, dar aici trebuie răspunsuri. Răspunsurile nu le poate da un europarlamentar, fie el și șef de delegația, nu le poate da un prim-ministru sau președintele României, trebuie să le dea cel care a transpus OUG. OUG a fost transpusă, în România, de Ministerul Finanțelor Publice, care este obligat să vină cu răspunsuri în fața românilor“, a adăugat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL a adăugat:

„Sunați-l până îi blocați telefonul și poate vă răspunde. Asta nu înțeleg miniștrii și politicienii români, nu sfidați presa. Înțelegeți că presa este cureaua de transmisie între decident și cetățean și că este cea care, atunci când, un decident greșește încearcă să atragă atenția, chiar dacă unul o face violent verbal sau o face extrem de critic. Acesta este rolul presei în democrația și așa cum există putere executivă, putere legislativă, putere judecătorească, nu s-a inventat democrație fără presă, dar oamenii ăștia parcă ajung să ocupe funcții publice și, după, încep să fugă de presă. Acela este sfârșitul carierei lor, în momentul în care te ascunzi de presă, poți să ieși din politică pentru că nu mai ai nicio șansă“.

Portița OMV Petrom

„Eu nu vreau să fac speculații, eu nu vreau să fac procese de intenție nimănui, eu nu vreau să mă gândesc. Fiind un om destul de bine informat, vă dați seama că am primit și eu, au fost consultanții OMV-Petrom la Minister. Eu nu cred nimic din toate astea. Eu vreau să cred de bună credință fiecare reprezentant al statului român și eu nu fac procese de intenție nimănui.

Vreau să spun un singur lucru, când o companie, fie că se numește OMV-Petrom sau altă companie, are specialiști pe care îi angajează, consultanți care să o învețe să eficientizeze, din punct de vedere fiscal, și va căuta, acesta este mersul capitalismului în lumea asta, formule prin care să achite cât mai puține taxe către un stat, către o entitate statală, încercând să producă cât mai multe profituri pentru acționariat. Nu este nimic anormal. Așa funcționează în toată lumea capitalismul, mai dur sau mai puțin dur, cu reguli mai multe sau mai puține.

Ce mă doare pe mine, când o entitate statală, de data aceasta, statul din care și eu fac parte și-l iubim, România, statul român este incapabil să transpună un regulament extrem de clar al Comisiei încât să cuprindă toate cele 82.000 de companii, care ar fi afectate de această măsură și nu doar companiile care produc 1 megawatt, 0,5 megawatt, etc, pentru că alea sunt afectate de către această măsură.

De asemenea, Romgazul, o companie fanion a României, plătește această taxă de solidaritate. Transgaz-ul plătește taxa de solidaritate și multe alte companii, dar ce să vezi, una dintre companiile cele mai mari de pe piață, fac un gest absolut sfidător și relaxat și spun, îmi pare rău, eu nu plătesc. Noi nu atingem 75% din total, așa cum ne spune Comisia europeană în domeniul tranzacționării sau producției de energie sau a producției de petrol sau ce cuprinde OUG respectivă.

Da, dacă introduci un cod CAEN, care îți scoate centrala din (...) gaz și ti-l transformă în energie electrică, care se vinde în piață intern sau extern, ca să nu ne mai uităm, să nu zică cineva că am ceva cu o companie, nu ne mai uităm în spate si să vedem la ce preț se cumpără gazul respectiv și dacă compania respectivă al trebui să-l cumpere la prețul acela și gazul să nu fie dat la prețul respectiv la o fermă de porci sau la o fabrică de pâine sau la o fabrică de plastice cu acționariat român, asta este o altă discuție și trebuie analizată de către statul român. Cum s-a făcut contractul, de ce s-a făcut așa, de ce prețurile sunt mai mici în cadrul bradului, dar aceasta este altă discuție, trebuie să o poarte specialiștii. Pe mine mă interesează un singur lucru, regulamentul dat de către Comisia Europeană trebuie transpus printr-o OUG. OUG a existat și cineva a scris OUG, nu vreau să cred că ticălor și doar prost și atunci trebuie corectat acest lucru“, a conchis Rareș Bogdan.

