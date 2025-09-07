Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgio Armani. Cum l-au numit pe designerul italian

Lumea modei îi aduce omagii designerului italian, Giorgio Armani, care a decedat la vârsta de 91 de ani.

Foștii angajați ai imperiului de modă Giorgio Armani s-au alăturat oamenilor adunați duminică, 7 septembrie, pentru a-i aduce ultimele omagii designerului care a menținut Italia în fruntea modei globale, potrivit Reuters.

Giorgio Armani, ca un „tată” pentru angajați

Armani a murit la vârsta de 91 de ani, iar vestea a provocat reacții internaționale, cu omagii venind atât din partea celebrităților de la Hollywood, cât și a publicului larg din întreaga lume.

„Suntem foști angajați pensionați și a fost datoria noastră și evident că trebuia să venim aici, pentru că a fost un mare privilegiu și o onoare să lucrăm pentru el”, a declarat o fostă angajată, Ornella Gagliolo.

„Pentru noi toți, el era ca un tată, asta pot să vă spun”, a adăugat ea pentru Reuters.

Armani a decedat joi, după o carieră de cinci decenii în care a construit un imperiu ce include atât moda de lux, cât și mobilier pentru casă, numele său devenind un simbol al eleganței mondiale.

Sicriul său din lemn, împodobit cu trandafiri albi, a fost expus într-un spațiu vast de expoziție de la sediul companiei sale din Milano, unde se desfășoară prezentările de modă, înconjurat de zeci de felinare mici așezate pe podea.

Funeraliile sale, care vor avea loc luni, 8 septembrie, vor fi private.

Silvana Armani, una dintre nepoatele sale care a lucrat alături de el, s-a numărat printre cei care i-au adus omagii, duminică.

Giorgio Armani nu a avut copii, dar a lucrat cu un grup de membri de încredere din familie și colaboratori pe termen lung, care vor prelua conducerea afacerii pe care a gestionat-o cu mare rigurozitate.

„Am speranța ca amprenta pe care o las să fie una de angajament, respect și grijă sinceră pentru oameni și pentru realitate. Aici începe totul cu adevărat”

