Olanda - Argentina. Selecționerul neerlandezilor, Louis van Gaal, confirmă că părăsește funcția pentru a treia oară

Louis van Gaal a confirmat vineri seara că va părăsi postul de selecţioner al Olandei, după eşecul suferit de echipa sa în faţa Argentinei, la loviturile de departajare (scor 3-4), în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.



"Nu voi continua ca antrenor al selecţionatei Olandei, este ultimul meu meci din cel de-al treilea meu mandat", a declarat Van Gaal la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul partidei de pe Lusail Stadium din Al Daayen.

Referindu-se la jocul cu Argentina, Van Gaal a precizat: "Le-am cerut jucătorilor mei să se pregătească pentru penalty-uri la cluburile lor, iar ei au făcut acest lucru. A fost o performanţă fantastică să putem revenit de la 0-2 la 2-2, dar faptul că am pierdut la loviturile de departajare este dureros. Nu cred că am ce să-mi reproşez, am pregătit totul, ia jucătorii mei s-au luptat până la capăt şi au dat totul. La loviturile de departajare, am ratat primele două penalty-uri, iar asta a pus presiune pe ceilalţi executanţi. Rămâne o loterie şi, spre norocul lor, argentinienii au câştigat".



"Sunt foarte mândru. Am adus o mulţime de jucători tineri, pentru ca ei să înveţe. Am format un grup şi când privesc în urmă, văd ceva foarte pozitiv. Nu am sentimentul că am fost învinşi în această seară, pentru că am pierdut la loviturile de departajare", a adăugat tehnicianul batav.



Louis van Gaal, în vârstă de 71 de ani, va fi înlocuit de la 1 ianuarie de Ronald Koeman, a cărui numire a fost anunţată în urmă cu câteva luni.

Foaia de meci

Selecţionatele Olandei şi Argentinei au disputat o partidă, vineri seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Nahuel Molina (35) şi Lionel Messi (73 - penalty) au marcat pentru sud-americani, dar Olanda a smuls egalul prin dubla lui Wout Weghorst (83, 90+11). Au urmat două reprize de prelungiri, a 15 minute fiecare. După executarea penalty-urilor, Argentina s-a calificat în semifinale!

Argentina va întâlni Croația în semifinale, care a eliminat Brazilia în sferturi!

Echipele de start:

Olanda:

23. Andries Noppert - 2. Jurrien Timber, 4. Virgil van Dijk (căpitan), 5. Nathan Ake - 22. Denzel Dumfries, 15. Marten De Roon, 21. Frenkie De Jong, 17. Daley Blind - 8. Cody Gakpo - 7. Steven Bergwijn, 10. Memphis Depay.

Selecţioner: Louis van Gaal.

Rezerve: 1. Remko Pasveer, 13. Justin Bijlow - 3. Matthijs De Ligt, 6. Stefan De Vrij, 9. Luuk De Jong, 11. Steven Berghuis, 12. Noa Lang, 14. Davy Klaassen, 16. Tyrell Malacia, 18. Vincent Janssen, 19. Wout Weghorst, 20. Teun Koopmeiners, 24. Kenneth Taylor, 25. Xavi Simons, 26. Jeremie Frimpong.

Argentina:

23. Emiliano Martinez - 13. Cristian Romero, 19. Nicolas Otamendi, 25. Lisandro Martinez - 26. Nahuel Molina, 7. Rodrigo De Paul, 24. Enzo Fernandez, 20. Alexis Mac Allister, 8. Marcos Acuna - 10. Lionel Messi (căpitan), 9. Julian Alvarez.

Selecţioner: Lionel Scaloni.

Rezerve: 1. Franco Armani, 12. Geronimo Rulli - 2. Juan Marcos Foyth, 3. Nicolas Tagliafico, 4. Gonzalo Montiel, 5. Leandro Paredes, 6. German Pezzella, 11. Angel Di Maria, 14. Exequiel Palacios, 15. Angel Correa, 16. Thiago Almada, 17. Alejandro Gomez, 18. Guido Rodriguez, 21. Paulo Dybala, 22. Lautaro Martinez.

Arbitru: Antonio Mateu Lahoz; arbitri asistenţi: Pau Cebrian Devis, Roberto Diaz Perez Del Palomar (toţi din Spania); al patrulea oficial: Victor Gomes (Africa de Sud).

