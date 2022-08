Octavian Popescu a ajuns căpitan la doar 19 ani, în ciuda prestațiilor slabe din acest sezon. Dică: „Și lui Tănase eu i-am dat banderola!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu CS Mioveni din a cincea etapă a Superligii României, Nicolae Dică a fost întrebat despre Octavian Popescu și decizia de a-i oferi banderola de căpitan.

„Dacă am vorbit cu el, înseamnă că este pregătit. Dacă eu i-am dat banderola, înseamnă că este pregătit. Cum și lui Tănase i-am dat banderola atunci când am fost antrenor aici... atunci eu l-am pus pe Tănase căpitan”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.

Legat de meciul cu CS Mioveni, Dică a precizat că nu va subestima echipa argeșeană.

Întâlnim o echipă care nu a început bine acest campionat. În mare are cam acelaşi lot, acelaşi antrenor. Mioveni e o echipă care se bazează mult pe faza defensivă şi e organizată bine în propria jumătate. Iar în ofensivă se bazează mult pe contraatacuri şi fazele fixe, aşa că trebuie să fim pregătiţi pentru aceste lucruri. L-am adus de la ei pe Rusu, e foarte bine pentru că e un jucător cu mare experienţă şi sperăm să ne ajute şi pe noi. Nu există clauză, dar în discuţiile de transfer patronul nostru a promis că nu-l vom folosi în meciul contra lor. Şi ne vom ţine cuvânt. Într-adevăr, Mioveni e mai slab cotată decât FC U Craiova, dar trebuie să avem aceeaşi atitudine şi dăruire la fiecare joc", a spus Dică.



Tehnicianul a explicat că Radu Boboc şi Eduard Radaslavescu, transferaţi, vineri, de la Farul Constanţa, sunt pregătiţi să joace în partida cu CS Mioveni.



"Întotdeauna când vin jucători sunt mulţumit, e normal. Aveam nevoie de jucători. Am vorbit cu cei doi, sunt pregătiţi, s-au antrenat normal. Marco Dulca (n.r. - încă nu a fost prezentat oficial) a fost plecat două zile, dar s-a antrenat şi nu e nicio problemă. Sperăm să vină şi al patrulea jucător în următoarele zile", a precizat el.



În ceea ce îl priveşte pe Ivan Mamut, conducerea FCSB a ajuns la un acord cu acesta pentru rezilierea contractului.



"Ivan Mamut va pleca. Cei din conducerea clubului au avut o discuţie cu el şi am înţeles că au ajuns la un numitor comun (n.r. - pentru rezilierea contractului). Noi deja avem doi atacanţi, pe Rusu şi Stoica, şi mai dorim să aducem unul", a menţionat Nicolae Dică.



Florinel Coman, accidentat în meciul cu FC DAC 1904 Dunajska Streda din turul 3 preliminar al Conference League, are ruptură musculară şi va lipsi aproximativ o lună şi jumătate.



"Coman are o ruptură, a făcut un RMN. Va sta 5-6 săptămâni... deci l-am pierdut pentru o perioadă mai lungă. Eu din discuţia pe care am avut-o cu el atunci la pauză mă gândeam că poate nu are ruptură, dar până la urmă aşa a fost. El a mai trecut prin astfel de momente, aşa că sper să revină mai puternic. El a mai avut asemenea accidentări... poate şi eu din dorinţa de a-i da minute şi încredere l-am lăsat 89 de minute în cupele europene, apoi tot meciul cu FC U Craiova. Deci din dorinţa de a-i da ritm l-am forţat să zic aşa, eu credeam că poate să joace din trei în trei zile după ce am discutat şi cu staff-ul. Din păcate a venit această accidentare", a mai spus Dică, potrivit Agerpres.

Dorinel Munteanu este dezamăgit de Octavian Popescu: „Are sclipiri, dar dă foarte puțin momentan”

Antrenorul celor de la Oțelul Galați a comentat partida celor de la FCSB, din preliminariile Conference League.

Fostul mare internațional român s-a bucurat pentru victoria bucureștenilor, dar a fost dezamăgit de prestația lui Octavian Popescu, potrivit gsp.ro.

„Mi s-a părut un joc solid al echipei noastre. Rezultatul e unul pozitiv, care dă speranțe. Au fost și minusuri, dar rezultatul e pozitiv. Nici adversarul nu a fost unul foarte puternic, dar mă bucur pentru FCSB.

Este prea devreme să vorbim despre noii jucători, pentru că au venit de câteva zile. Au adus un plus, atât Miculescu cât și Rusu. Trebuie să îi mai văd 2-3 luni ca să îmi dau cu părerea, dacă sunt transferuri reușite sau nu.

Tavi Popescu nu are o poziție fixă în care să joace 6 luni meci de meci. El e un jucător cu sclipiri, dar momentan dă foarte puțin la valoarea lui. Rămâne un jucător talentat, dar randamentul lui nu poate fi unul maximal. Chiar dacă jucătorii pot apărea în mai multe poziții, în fotbal, cel mai bun randament îl dai când joci mai mult timp pe aceeași poziție”, a spus Dorinel Munteanu pentru sursa citată.

Până și Gigi Becali l-a uitat pe Octavian Popescu și are o nouă ”perlă”.

”Vă spun eu un transfer mai bun decât Octavian Popescu. Băiatul ăsta David Miculescu o să fie mare fotbalist Nu ați văzut cum a jucat cu Dunajska Streda, cu câtă dezinvoltură, cu spatele la poartă, cu cât curaj a jucat. L-am văzut cum a dat la poartă. E tot timpul cu ochii la poartă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News