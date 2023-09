Ocna Mureș, primul oraș care își asigură consumul de energie

Orașul Ocna Mureș, cu 12.000 de locuitori, este primul oraș din România care își produce energia electrică pentru consumul propriu, adică pentru iluminatul public și sediile instituțiilor publice, realizându-se astfel o economie de aproximativ 3 milioane de lei pe an, a anunțat primarul orașului, în cadrul unei conferințe de presă, notează Agerpres. Investiția a fost realizată cu ajutorul fondurilor norvegiene, precizează edilul.

”Am realizat cu ajutorul fondurilor norvegiene o centrală fotovoltaică. De săptămâna viitoare vom încheia un contract cu un distribuitor de energie electrică. Deja producem curent.

Ne vom compensa tot ce înseamnă iluminat public, primărie, şcoli şi instituţii publice. Calculele arată o economie de 2,5 - 3 milioane de lei anual”, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Proiectul "Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrică pentru consumul propriu al Oraşului Ocna Mureş"/" Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality Own Use" a fost finanţat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul ”Programului de Energie din România”.



Valoarea totală a grantului a fost de 559.100 de euro, acoperind 85% din costurile totale estimate ale proiectului. Cota de cofinanţare adusă ca şi contribuţie proprie de către administraţia locală a fost de 15%.



Scopul proiectului a vizat reducerea costului consumului de energie electrică pentru iluminatul public, a clădirii Primăriei, precum şi a altor clădiri publice de pe raza oraşului (şcoli, grădiniţe, bibliotecă publică, Casa de Cultură etc).



Astfel, centrala va avea o producţie anuală de energie electrică de 630 MWh, iar prin implementarea acestui proiect se va reuşi o reducere a emisiilor de dioxid de carbon estimată la 441 de tone/an.



Furnizarea şi instalarea parcului fotovoltaic, inclusiv racordarea acestuia la reţeaua electrică de distribuţie, au durat 16 luni, lucrările fiind finalizate în această vară.

Realizarea investiţiei a presupus amenajarea terenului şi împrejmuirea acestuia, instalarea a 1.352 de panouri fotovoltaice şi a celorlalte componente ale sistemului şi legarea acestuia la reţea, fiind vorba despre un sistem on-grid.

