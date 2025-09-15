OCDE 2026: România, aproape de o schimbare istorică

România este din în ce mai aproape de îndeplinirea obiectivului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care va fi încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre și pentru consolidarea statutului ei în rândul democrațiilor puternice, a afirmat premierul Ilie Bolojan, în contextul vizitei, la Palatul Victoria, a secretarului general al OCDE, Mathias Cormann.

În cadrul întrevederii bilaterale, șeful Executivului a reiterat angajamentul autorităților române pentru continuarea reformelor interne necesare atingerii obiectivului aderării în 2026, conform calendarului asumat prin Programul de guvernare. Prim-ministrul a arătat că aderarea la OCDE, prin modernizarea instituțională, contribuie la eforturile interne de stabilitate economică, creștere a competitivității și îmbunătățire a guvernanței.



”Aderarea la această organizație înseamnă trei aspecte importante pentru țara noastră: creșterea încrederii piețelor în România, așezarea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă relansare, creștere economică și dezvoltare și, desigur, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă politici publice bune pentru comportamente corecte”, a subliniat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a condus reuniunea Comitetului Național pentru aderarea României la OCDE, desfășurată cu participarea secretarului general al acestui for, Mathias Cormann. În cadrul reuniunii, au fost evidențiate progresele semnificative în procesul de aderare la Organizație, care au permis finalizarea a 15 din cele 25 de evaluări în comitetele OCDE.



Secretarul general Mathias Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil și s-a arătat impresionat de coordonarea demersurilor de pregătire și de progresele realizate.



În prezent, România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, a punctat înaltul oficial al Organizației, subliniind că progresele foarte bune înregistrate sunt dovada succesului Guvernului României pe calea eforturilor coordonate între diferitele ministere și instituții.



”Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește gestionarea accesului la bune practici, creșterea încrederii și sprijinirea agendelor de reforme publice și acestea se bazează pe dovezi care ajută la creșterea investițiilor și, cu timpul, la creșterea veniturilor și a nivelului de trai. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive ale economiei românești. În acest proces avem beneficii directe, tangibile, care vor consolida eforturile de a obține un nivel de trai mai bun”, a declarat secretarul general Mathias Cormann.

La reuniunea Comitetului Național pentru aderarea României la OCDE, premierul Ilie Bolojan a solicitat tuturor instituțiilor implicate să prioritizeze încheierea procesului tehnic și a mulțumit secretarului-general Mathias Cormann pentru sprijinul acordat.



În cadrul reuniunii, vicepremierul Marian Neacșu a menționat că trebuie continuate reformele și progresele substanțiale și concrete realizate de România în procesul de pregătire a aderării. De asemenea, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a punctat faptul că în îndeplinirea angajamentelor legate de guvernanța corporativă autoritățile române au beneficiat de sprijinul OCDE și a adăugat că experții români se bazează în continuare pe susținerea organizației pentru finalizarea dosarelor aflate în lucru.



Din perspectiva investițiilor, România poate deveni un contributor net al OCDE, a adăugat, în context, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, având în vedere oportunitățile de finanțare oferite de fondurile europene.



Coordonatorul național al demersurilor de aderare a României la OCDE, secretarul de stat Luca Niculescu, a subliniat angajamentul autorităților naționale de a implementa reformele și bunele practici ale organizației având în vedere impactul pozitiv al acestora pentru creșterea calității vieții cetățenilor.



Întrevederea oficială a premierului Ilie Bolojan cu secretarul general Mathias Cormann și participarea la reuniunea Comitetului au avut loc în contextul vizitei pe care secretarul general al OCDE o efectuează în România, a transmis Guvernul.

