Obiectul stelar Oumuamua, care a trecut în 2017 prin Sistemul Solar, venea dintr-un alt sistem solar. Premieră pentru astronomi

Trecerea unui "bolid" misterios prin sistemul nostru solar în 2017 i-a uluit pe astrofizicieni, unul dintre aceştia mergând până într-acolo încât l-a considerat o tehnologie extraterestră. Un studiu publicat miercuri propune o explicaţie "non-extraterestră" pentru această vizită exotică, transmite AFP.



Observat cu ajutorul unui telescop din Hawaii, "Oumuamua" ("Cercetaş", în limba hawaiiană), se deplasa cu o viteză atât de mare încât nu putea proveni decât dintr-un alt sistem solar, ceea ce a constituit o premieră, scrie Agerpres.

Oumuamua nu arăta ca o cometă obişnuită





Descoperirea a stârnit rumoare în rândul comunităţii astronomilor, care cautau de multă vreme obiecte similare cometelor care pătrund în sistemul nostru solar venind din vastitatea spaţiului.

Doar că Oumuamua, având o formă descrisă iniţial drept alungită, ca de trabuc, nu arăta precum cometele obişnuite: nu avea acea coamă caracteristică, formată de haloul lor imens de gaze şi praf odată cu apropierea de Soare.



Vizitatorul interstelar, cu o diametru de aproximativ 100 de metri, s-a remarcat, de asemenea, prin strălucirea sa şi printr-o mare variaţie a luminozităţii, dând impresia unui obiect metalic care se învârtea în jurul său.



Însă, şi mai ciudat decât atât, după ce a orbitat Soarele, Oumuamua a accelerat şi a deviat de la traiectoria prevăzută, propulsat de o forţă misterioasă care l-a ejectat din Sistemul Solar.

Oamenii de ştiinţă au rămas uluiţi şi s-au găsit în faţa unor date incomplete şi aparent contradictorii, culese timp de patru luni, pe care încercau să le înţeleagă. Acest lucru ce a dat naştere la o serie întreagă de teorii.



Unele dintre ele "depăşeau imaginaţia", după cum a subliniat pentru AFP Jennifer Bergner, specialistă în astrochimie la Universitatea California din Berkeley, coautoare a studiului publicat în revista ştiinţifică Nature.

- Hidrogen captiv -



Potrivit explicaţiei sale, indiferent care ar fi originea lui Oumuamua, acesta este un obiect bogat în apă, asemănător unei comete. În timpul călătoriei sale prin spaţiul interstelar, a fost supus razelor cosmice, care au bombardat apa eliberând hidrogen, acesta din urmă rămânând captiv în corpul obiectului.



Pe măsură ce "bolidul" se apropia de Soare, căldura a eliberat, la rândul său, hidrogenul captiv, acţionând astfel ca un "propulsor", care l-a trimis pe o traiectorie neaşteptată.



"Hidrogenul captiv este pur şi simplu cea mai generică explicaţie", a declarat Darryl Seligman de la Universitatea Cornell, coautor al studiului, citat într-un comunicat.



Noua cercetare "oferă prima explicaţie, simplă şi realistă, a particularităţilor acestui obiect cosmic", a comentat la rândul său Marco Micheli, astronom la Agenţia Spaţială Europeană (ESA).



Însă, nu toată lumea este de acord cu aceste concluzii. Începând cu Avi Loeb, fost director al departamentului de astronomie de la Universitatea Harvard. Eminentul om de ştiinţă a susţinut anterior că scenariul cel mai credibil era acela că Oumuamua este o navă extraterestră.



O teză controversată, pe care a susţinut-o în 2021 într-o carte intitulată "The First Sign of Intelligent Extraterrestrial Life" ("Primul semn de viaţă extraterestră inteligentă").



Întrebat de AFP despre studiul publicat în revista Nature, astrofizicianul a afirmat că a spune că o cometă nu are coadă "este ca şi cum ai spune că un elefant este o zebră fără dungi". El a făcut referire la cometa 2I/Borisov, al doilea vizitator provenit din afara Sistemului Solar, observat în 2019, avea o coadă lungă de praf.



Răspunsul lui Jennifer Bergner: faptul că Oumuamua nu are coadă se datorează probabil faptului că este mult mai mică în comparaţie cu toate cometele observate până în prezent, inclusiv 2I/Borisov.



Situaţia s-ar putea schimba în curând. Observaţiile făcute cu ajutorul telescopului Vera-C.-Rubin din Chile, care vor începe în 2025, ar trebui să permită detectarea multor comete noi, atât în interiorul, cât şi în afara Sistemului Solar. Dacă cele mai mici dintre ele prezintă semne că eliberează hidrogenul captiv şi nu au coadă, precum Oumuamua, acest lucru ar confirma teoria, a adăugat specialista în astrochimie.



Iar în ceea ce priveşte posibilitatea existenţei unei vieţi extraterestre inteligente, "totul depinde de nivelul dovezilor necesare" pentru a invoca acest lucru, a comentat Jennifer Bergner.



"Nu vom şti niciodată cu siguranţă ce a fost Oumuamua, am pierdut ocazia. Dar, pentru moment, cred că venim cu o explicaţie convingătoare non-extraterestră", a concluzionat ea.



Un studiu publicat în 2021, semnat de astronomi de la Universitatea de Stat din Arizona, SUA, a avansat teoria că Oumuamua nu este nici o cometă, nici un asteroid, aşa cum s-a bănuit iniţial, şi că nu seamănă cu un trabuc. Cercetarea susţinea că obiectul misterios era, cel mai probabil, o rămăşiţă a unei lumi asemănătoare lui Pluto şi că, de fapt, are formă de biscuit. Autorii studiului, Alan Jackson şi Steven Desch, a avansat teoria că un impact a fost cel care a cauzat desprinderea unui fragment dintr-o planetă acoperită cu azot îngheţat, în urmă cu 500 de milioane de ani, şi a trimis obiectul departe de sistemul său stelar, în direcţia noastră.



Un alt studiu, coordonat de Yun Zhang de la Observatoarele Astronomice Naţionale din cadrul Academiei Chineze de Ştiinţe şi publicat în 2020, a avansat teoria că Oumuamua este probabil un fragment dintr-un corp mai mare ce a fost distrus de forţa gravitaţională a unei alte stele, în timp ce a trecut prea aproape de aceasta.

