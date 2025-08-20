Obiceiul britanicilor care efectiv m-a șocat: Ce obișnuiesc să facă la pisicină

Am mers la o piscina din Marea Britanie și am rămas cu gura căscată.

Am avut parte de o experiență surprinzătoare la o piscină din Anglia. Am rămas efectiv șocată să văd că nimeni nu purta șlapi. Nici adulții, nici copiii – toți mergeau desculți prin vestiare, pe la dușuri, pe marginea piscinei. La un moment dat am observat chiar și persoane care intrau în toalete, deși nu erau deloc curate, tot în picioarele goale. Nu am mai văzut niciodată așa ceva în niciun alt loc în care am mai mers.

Pentru câteva clipe m-am întrebat dacă nu cumva există o regulă ciudată, poate chiar interdicția de a purta șlapi în interior. Eu am mers temătoare până la marginea piscinei cu șlapii în picioare, uitându-mă în jur să văd dacă vreun angajat îmi atrage atenția. Nu mi-a spus nimeni nimic și atunci am realizat că nu există o astfel de regulă. Este pur și simplu alegerea oamenilor să meargă desculți în astfel de spații.

Înțeleg că britanicii sunt uneori mai atipici. Am observat, de exemplu, că își îmbracă adesea copiii destul de subțire chiar și atunci când afară este frig. Poate că astfel de obiceiuri contribuie la întărirea imunității. Totuși, partea cu șlapii mi se pare greu de înțeles și nu cred că are vreo legătură cu imunitatea. Din contră, expune oamenii la riscuri inutile.

De ce este riscant să mergi desculț la piscină

Chiar dacă mulți aleg să renunțe la șlapi, riscurile sunt reale și deloc de ignorat:



1. Ciuperci și infecții ale pielii – podelele umede din dușuri și toalete sunt medii ideale pentru dezvoltarea ciupercilor care pot provoca micoze.

2. Negi plantari – virusurile care se transmit prin piele pot fi contractate ușor atunci când mergi desculț pe suprafețe contaminate.

3. Bacterii – toaletele și zonele comune adăpostesc bacterii care pot provoca infecții neplăcute.

4. Risc de alunecare – șlapii speciali pentru piscină reduc semnificativ șansele de a cădea pe pardoselile ude.

Așadar, chiar dacă în unele locuri pare normal să mergi desculț, cel mai bine este să porți șlapi de cauciuc sau sandale pentru piscină. Nu doar că îți protejezi sănătatea, dar ești și mai în siguranță.

