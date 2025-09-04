Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”

După ce a văzut poza cu Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, Oana Țoiu de la MAE a cuvântat:

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a afirmat Oana Țoiu.

Ana Birchall, fost ministru, a lansat o serie de critici dure la adresa actualului ministru Oana Țoiu, după declarațiile recente ale acesteia. Ana Birchall susține că afirmațiile Oanei Țoiu „au făcut mult rău diplomației României” și a reamintit faptul că țara noastră are parteneriate oficiale atât cu China, cât și cu India.

Fostul ministru a acuzat-o pe Oana Țoiu de lipsă de experiență diplomatică și de „lașitate”. Ea a amintit și de postările șterse la scurt timp după ce a fost numită în funcție, postări în care ar fi criticat personalități politice din SUA.

Ana Birchall a adus în discuție și vizita Oanei Țoiu la Moscova din 2014, la două luni după anexarea Crimeei, precum și faptul că actualul ministru s-a declarat încântată de proiectele nucleare de la Cernavodă și de progresele României către aderarea la OECD. În acest context, Ana Birchall a zis că aceste dosare au fost deblocate în perioada mandatului său, cu sprijinul Administrației Trump.

„Îmi este efectiv milă de diplomații care trebuie să facă damage repairs (atât cât se mai poate face) după toate tembelismele din ultimile luni! La momentul audierii ca ministru sigur d-na Oana Țoiu nu știa dar poate totuși între timp a aflat că România are cu China un “Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare” iar cu India România are un Parteneriat Extins! Iar dacă ar înțelege diplomație ar ști cât de mult rău a făcut declarația ei absolut tembelă!

Ar fi indicat să știe contribuția României la o vizită extrem de importantă în China a unui președinte SUA de exemplu! Așa după cum ar trebui să știe că ștergerea unor postări (imediat după ce a fost numită ministru), postări în care îi insulta pe Președintele Trump și pe JD Vance nu arată decât cel mult lașitate… dar sigur nu te califică ca un partener de dialog, un partener de încredere oricâte poze ar vâna sau oricâte declarații ar da pentru consumul intern pentru PR personal!

P.S. 1 Sunt convinsă (sau mai degrabă NU) că în aprilie 2014, la nici 2 luni de la anexarea ilegală a Crimeei de către Putin, când d-na Țoiu mergea la Moscova, invitată de un ONG rusesc, i-a bătut obrazul lui Putin și a condamnat anexarea ilegală a Crimeei… sau poate că nu!?

P.S. 2 Am observat că azi d-na ministru Oana Țoiu era încântată de proiectele nucleare de la Cernavodă… proiecte deblocate de Ana Birchall în 2019, în calitate de ministru al justiției, cu sprijinul Administrației Trump! La fel și susținerea pentru aderarea României la OECD (scrisoare oficială din partea Administrației Trump pe care am obținut-o în august 2019 după luni de dialog constructiv) cu care se laudă toți acum dar care în momente cheie au avut ZERO contribuție! Fapte cu rezultate concrete, nu declarații!

P.S. 3 Orice om normal la cap știa că cei doi foști premieri erau acolo în calitate privată... oare de ce d-na Țoiu o fi simțit nevoia să se afirme azi cu declarații tembele numai ea știe dar sigur nu este diplomație pentru interesele României!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

