Oana Lovin, reclamată de Clotilde Armand la poliţie. Prima reacţie: "O invit la un poligraf"

Oana Lovin este acuzată în prezent că i-ar fi tăiat cauciucurile mașinii actualului primar Clotilde Armand. Protestatara neagă cu vehemență și o invită pe Clotilde Armand la un test poligraf.

„Am avut o părere bună, până la un punct despre doamna Clotilde, doar că să fiu acuzată că i-am tăiat cauciucurile depășește, efectiv, este de bezna minții.

Doamna Clotilde cred că nu a fost foarte atentă, pentru că ea când a acuzat această faptă, eu nu eram în localitate. Eram la mine, în Valea Jiului, la o nuntă. Ea a spus că a fost deja la poliție, mai are un precedent cu un domn, care s-a dat inspector și venea să îi ia apărarea. Doamna Clotilde are deja niște precedente”, a declarat Oana Lovin într-o intervenție televizată la România TV.

Test poligraf

„Eu o invit pe doamna Clotilde la un test poligraf, dacă nu are nimic de ascuns. Eu o las pe doamna Clotilde să îmi pună absolut toate întrebările pe care le dorește. Este deja prea mult, o să mă sfătuiesc cu avocatul meu ca să pornesc și eu niște acțiuni împotriva dumneaei, pentru că ce face dumneaei este linșaj mediatic, este hărțuire, este calomnie.

Eu nu am făcut nimic altceva decât să prezint niște date din dosarul pe care îl am, pentru că doamna m-a dat în judecată. Eu nu am făcut decât să prezint și să repet vreo 50 de titluri de ziare, pe care le am avut în liveurile mele. Nu am scos nimic din context, nu am inventat nimic, au fost pur și simplu informații din spațiul public. De ce doamna Clotilde nu s-a adresat în instanță împotriva acelor publicații?”, a mai spus aceasta.

