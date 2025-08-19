O tânără a ratat zborul spre vacanța sa de vis, după ce ChatGPT s-a "răzbunat" pe ea

O călătorie romantică s-a transformat într-un episod plin de lacrimi pentru o influenceriță din Spania. Mery Caldass a ratat avionul spre Puerto Rico după ce s-a bazat pe sfaturile oferite de ChatGPT.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, creatoarea de conținut apare plângând în aeroport, explicând că nu avea documentele necesare pregătite pentru a putea călători. Ea a recunoscut că a întrebat ChatGPT dacă are nevoie de viză, iar răspunsul primit a fost negativ.

„Am întrebat ChatGPT și mi-a spus că nu,” a povestit Caldass, convinsă că poate zbura fără probleme. În realitate, deși cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru șederi mai scurte de 90 de zile, este obligatorie completarea formularului electronic ESTA, care autorizează intrarea pe teritoriul american, scrie People.

Tânăra spune că asta a fost "răzbunarea" ChatGPT

Conștientă că nu și-a verificat informațiile din mai multe surse, influencera și-a asumat vina: „Asta pățesc pentru că nu am căutat mai multe informații. Nu mai am încredere în el”. Printre lacrimi, ea a glumit spunând că problemele de călătorie ar fi fost „răzbunarea” chatbotului, pe care recunoaște că îl insultă uneori.

Reacțiile din comentarii nu au fost însă indulgente. Mulți internauți i-au reproșat că putea găsi ușor informațiile oficiale. „Site-urile guvernamentale există pentru asta. Dacă nu ai inițiativa să le cauți, atunci ești pierdută,” a scris un utilizator. „De ce nu ai folosit Google?” a întrebat altul. Altcineva i-a reamintit că „Puerto Rico e ca SUA când vine vorba de vize”.

"Halucinațiile" ChatGPT

În ciuda situației, vacanța nu a fost compromisă. A doua zi, Caldass a publicat imagini de la un concert Bad Bunny în Puerto Rico, iar pe parcursul săptămânii a continuat să le arate urmăritorilor cu momente din călătorie.

Episodul readuce în discuție limitele inteligenței artificiale. ChatGPT a avut parte de numeroase laude pentru performanțele sale, fiind folosit chiar și în cazuri medicale unde a sugerat posibile diagnostice pe care medicii nu le identificaseră. Totuși, chatbotul este cunoscut și pentru erori, așa-numitele „halucinații”.

Un caz recent arată cât de periculoase pot fi aceste greșeli: un bărbat care a cerut sfaturi legate de dietă a ajuns internat după ce a urmat indicațiile eronate ale AI-ului și s-a intoxicat. Într-un raport medical, cercetătorii au avertizat că astfel de instrumente pot contribui la apariția unor probleme grave de sănătate, dacă utilizatorii se bazează exclusiv pe ele.

Incidentul trăit de Mery Caldass arată că, deși Inteligența Artificială poate fi un ajutor valoros, atunci când vine vorba de decizii importante – fie că sunt legate de sănătate sau de călătorii – verificarea informațiilor din surse oficiale rămâne esențială.

