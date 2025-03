O tânără a fost dată afară din supermarket din cauza hainelor aproape inexistente

Kerolay Chaves, o tânără în vârstă de 21 de ani, a povestit pe Instagram experiența prin care a trecut într-un supermarket, unde a fost hărțuită și dată afară pentru că purta haine prea scurte. Ea a precizat că este o victimă a „fobiei față de femeile atrăgătoare”, deoarece a fost privită cu dispreț și jignită în incinta magazinului.

Incidentul a avut loc în Belo Horizonte, Brazilia, unde Kerolay a mers îmbrăcată cu o pereche de pantaloni extrem de scurți și niște papuci de plajă. În plsu ea purta un top extrem de strâmt, care îi punea în valoare formele generoase.

„Tocmai am venit de la supermarket și am fost agresată pentru că purtam ‘haine prea scurte’. Unii m-au privit cu prejudecăți, alții m-au înjurat și, în final, am fost dată afară de la magazin. Credeți asta? Mi se pare absurd că noi, femeile, încă suntem tratate așa doar pentru că ne îmbrăcăm cum vrem. Adevărul este că trecem prin asta pentru că suntem prea atrăgătoare, asta e tot”, a spus Kerolay celor 435.000 de fani de pe Instagram.

În urma postării, tânăra a fost bombardată cu și mai multe cuvinte urâte, mai ales din partea propriilor urmăritori, care au criticat-o pentru vestimentația prea noncoformistă pentru societate. La scurt timp, ea a revenit pe TikTok, unde s-a arătat indignată de faptul că a fost judecată și în mediul online după ce și-a împărtășit povestea.

„M-am simțit ofensată de ura gratuită pe care am primit-o atât în magazin, cât și pe Instagramul meu. Cred că toate aceste insulte au mai mult de-a face cu ‘fobia față de femeile atrăgătoare’ cu care mă confrunt zilnic”, a spus Kerolya pe TikTok, unde are peste 2 milioane de urmăritori.

„Nu e nevoie să mergi la supermarket îmbrăcată așa. Te faci de râs în fața oamenilor decenți care sunt adesea acolo cu copii”, a scris un internaut.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News