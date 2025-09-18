O șoferiță băută și cu permisul anulat a lovit mortal un bărbat și a fugit de la locul accidentului

O șoferiță de 29 de ani din București, care consumase alcool și avea permisul anulat, este acuzată că a provocat un accident mortal în Popești-Leordeni.

Șoferița, băută și cu permisul anulat

Tânăra, care nu mai avea dreptul legal de a conduce și consumase alcool, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi lovit un bărbat de 54 de ani aflat pe un moped. Victima a murit pe loc, fiind găsită ulterior pe marginea drumului. În loc să oprească, femeia și-ar fi continuat drumul, fiind depistată de polițiști mai târziu, într-o parcare de pe Autostrada A0.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, apelul la 112 a fost făcut joi dimineață, după ce trecătorii au descoperit trupul bărbatului. Din primele verificări, s-a stabilit că șoferița nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul mașinii și a intrat pe sensul opus.

Testată cu aparatul etilotest, aceasta a avut o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La acest moment, persoana bănuită de comiterea faptei se află în custodia polițiștilor, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier și luarea măsurilor legale care se impun”, precizează IPJ Ilfov.

Dosarul penal vizează mai multe infracțiuni: ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența alcoolului și conducere cu permisul anulat. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

