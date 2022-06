O scrisoare ca și pierdută. Câți km/h parcurge un plic din București în... București

Unii încă au încredere în serviciile Poștei Română, care, în ultimul timp, se laudă cu diverse schimbări de natură să o ducă spre performanță. O performanță negativă a reușit însă compania în această lună în București, când avea de livrat doar niște plicuri. Același expeditor, diverși destinatari, cu toții invitați la un eveniment important, ce purta ștampila Casei Regale și a NATO. Un astfel de eveniment necesită nu doar răspuns de confirmare, dar și pregătiri pentru o prezență onorabilă. Nu te poți duce la un eveniment oficial după ce ți se termină programul de la job, cu un covrig în mână și cu rucsacul în spate.

Desigur, argumentele sunt irelevante pentru o companie care se bagă în toate domeniile posibile, asumându-și sarcini peste sarcini, dar uitând să-și asume cea mai importantă sarcină: cea de curier național.

Nu ne putem gândi, nici nu putem spera la o Poștă Română comparabilă cu Royal Mail, dar ne putem aștepta la decența ca la un colet din același oraș spre același oraș, către diverși destinatari să ajungă în... să spunem 3 zile lucrătoare, ca să fim permisivi. Unde mai pui că între cele două adrese (expeditor/destinatar) sunt cam... 500 de metri în linie dreaptă, cu un mic ocol pe la oficiul poștal.

Și totuși, 14 zile calendaristice se plimbă o scrisoare în Capitală? Sau, mai bine zis, stă. Or, am putea face o întrecere ca-n desene animate între melc și Poșta Română, poate acest ”experiment” ar putea, într-un sfârșit, să fie dovada supremă a ineficienței.

Dar sigur, mai nou, poștașii citesc contoare, ce mai contează o scrisoare ajunsă prea târziu?

Coincidența majoră a fost totuși alta: scrisoarea nu a ajuns după eveniment, ci fix în ziua evenimentului. Care erau șansele? Invitații nu s-ar putea plânge că nu au ajuns din cauza Poștei Române, nu?

Oricum ar fi, e totuși și un dublu noroc aici: nu a fost pierdută scrisoarea. Dar, data viitoare, ar fi o variantă mai bună porumbelul călător, una veche, dar mai rapidă, cu siguranță.

Revenind la un ton mai serios și mai puțin ironic, nu știm ce generează blocajul acesta, dar Poșta Română ar trebui să știe și să răspundă. O solicitare a fost trimisă și către Poștă, în urma acestei situații.

Acest articol reprezintă o opinie.