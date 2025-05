O rusoaică ce a supraviețuit asediului Leningradului a fost amendată pentru că a făcut apel la pace în Ucraina

O supravieţuitoare a asediului Leningradului în cel de-al Doilea Război Mondial, Liudmila Vasilieva (84 de ani), a fost condamnată vineri la amendă de un tribunal din Sankt-Petersburg pentru că a agitat public o pancartă cerând "pace" în plină ofensivă rusă în Ucraina, relatează AFP și Agerpres.



Tribunalul districtului Kuibîşevski din Sankt-Petersburg (Leningrad în perioada sovietică) a declarat-o culpabilă de "discreditarea" armatei ruse şi a condamnat-o la o amendă de 10.000 de ruble (110 de euro), a anunţat această instanţă într-un comunicat.



În virtutea legislaţiei ruse, ea risca să primească o amendă de până la 50.000 de ruble.



În luna martie, Liudmila Vasilieva ieşise în centrul oraşului cu o pancartă pe care scria de mână: "Tuturor. Să oprim războiul! Suntem responsabili de pacea pe Pământ!".



Procesul acestei bunici care are patru nepoţi se înscrie în contextul represiunii vocilor disidente în Rusia, în timp ce ofensiva în Ucraina a făcut zeci de mii de morţi şi răniţi, militari şi civili, de ambele părţi.



Arestările pentru "spionaj", "trădare", "sabotaj", "extremism" sau pentru critici vizând armata s-au înmulţit în ultimii trei ani.



Justiţia rusă a condamnat în noiembrie la cinci ani şi jumătate de închisoare cu executare o doctoriţă pediatru, în vârstă de 65 de ani din Moscova. Ea fusese acuzată de mama unuia din pacienţii săi că ar fi criticat războiul în Ucraina în cursul unei consultaţii.



Într-o declaraţie pentru AFP, Liudmila Vasilieva a pledat "împotriva indiferenţei" pentru a-şi explica gestul. "Am fost întotdeauna o persoană care nu este indiferentă. Am fost întotdeauna de partea celor slabi, la fel ca mama mea", a explicat ea.



Apelul la "pace" lansat în plin centrul Sankt-Petersburgului nu era adresat autorităţilor ruse, ci "tuturor oamenilor", căci ei sunt cei "care pot avea influenţă şi opri" conflictul, a afirmat Liudmila Vasilieva.



Asediul Leningradului, care a durat din 8 septembrie 1941 până în 27 ianuarie 1944, rămâne un simbol al rezistenţei sovietice în faţa Germaniei naziste. În cursul acestui episod tragic al celui de-al Doilea Război Mondial au murit între 600.000 şi 1,5 milioane de persoane, de foamete în cea mai mare parte.

