O româncă și un ucrainean au fost arestați pentru spionaj în favoarea Rusiei
Data actualizării: 18:40 24 Mar 2026 | Data publicării: 18:40 24 Mar 2026

O româncă și un ucrainean au fost arestați pentru spionaj în favoarea Rusiei
Autor: Alexandra Curtache

O româncă și un ucrainean au fost arestați pentru spionaj în favoarea Rusiei Foto: Freepik

O româncă și un cetățean ucrainean au fost arestați în Germania și Spania, fiind suspectați că au desfășurat activități de spionaj în favoarea Rusiei, într-un dosar coordonat de autoritățile germane. Ancheta vizează supravegherea unei persoane implicate în livrarea de drone și componente către Ucraina.

Parchetul german a anunţat marţi arestarea unei românce în Germania şi a unui ucrainean în Spania, ambii suspectaţi de spionaj în favoarea Rusiei în acelaşi dosar, transmit agenţiile AFP şi EFE.

„Începând din decembrie 2025, (ucraineanul n.red) Serghei N., acţionând pentru un serviciu de informaţii rus, a spionat în Germania o persoană care furnizează drone şi piese de schimb Ucrainei", a indicat Parchetul german într-un comunicat.

Cetăţeanul ucrainean ar fi colectat de pe internet informaţii despre persoana pe care a spionat-o şi ar fi realizat videoclipuri la locul de muncă al acesteia.

Ulterior, ucraineanul a părăsit Germania şi s-a stabilit în Spania în oraşul Elda, în regiunea Alicante, unde a fost arestat marţi de poliţia spaniolă, în baza unui mandat european de arestare emis pe 17 februarie 2026, precizează în continuare Parchetul german.

Româncă, suspectată că a preluat misiunea de spionaj

Potrivit aceleiaşi surse, o femeie româncă, prezentată ca "Alla S.", a preluat misiunea de spionaj a lui "Serghei N." în Germania "cel târziu în martie 2026".

„Ea s-a deplasat la adresa persoanei (spionate n.red) şi a înregistrat locaţia cu telefonul mobil. Se presupune că aceste activităţi de spionaj ar fi avut ca scop pregătirea unor noi operaţiuni ale serviciilor de informaţii împotriva persoanei" ţintă, mai susţine Parchetul german.

Percheziții și proceduri judiciare în curs

Românca a fost arestată în oraşul Rheine, în landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei. Ea va fi prezentată miercuri magistraţilor Curţii Supreme a Germaniei, care vor decide cu privire la propunerea de arestare preventivă, în timp ce autorităţile judiciare germane aşteaptă transferul cetăţeanului ucrainean din Spania către Germania.

Ambii sunt "suspectaţi că ar fi lucrat pentru un serviciu de informaţii străin", mai menţionează Parchetul german, adăugând că autorităţile au efectuat percheziţii la domiciliile lor.

