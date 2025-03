O româncă a pretins că are trei forme de cancer și a păcălit un italian să-i dea 120.000 de euro

O româncă ar putea primi o pedeapsă de doi ani de închisoare și o amendă de 200 de euro după ce s-a folosit de sentimentele unui bărbat pentru a obține bani și cadouri de lux, potrivit publicației La Nuova Sardegna.



O poveste de dragoste transformată în înșelătorie

Potrivit anchetatorilor, femeia i-ar fi spus bărbatului că suferă de trei forme de cancer și că are nevoie urgentă de tratament în România, afirmând că, fără intervențiile medicale necesare, viața sa ar fi fost în pericol. Îngrijorat și dornic să o ajute, inginerul i-a oferit sume mari de bani, pe care le-a considerat „donații” pentru salvarea femeii.

În afară de transferurile bancare, italianul i-ar fi cumpărat haine de lux, parfumuri, bilete de avion și chiar un autoturism Mercedes, despre care femeia i-a spus că îi era necesar pentru a ajunge la tratamente.



De la suspiciuni la denunț

În fața instanței, românca și-a susținut nevinovăția, declarând că banii primiți au fost folosiți pentru tratamentele sale. „Îmi câștigam existența astfel pentru a mă putea trata”, a spus ea.

Bărbatul, în schimb, a susținut că nu a fost conștient de activitatea femeii ca escortă, descoperind acest detaliu ulterior, în urma unor căutări pe internet. „Când am realizat că relația noastră nu era bazată pe sentimente sincere, am decis să pun capăt legăturii și am depus plângere”, a explicat el.



Versiuni contradictorii în fața judecătorilor

Cei doi au oferit relatări diferite despre începutul relației. Femeia susține că s-au cunoscut printr-un site de întâlniri, în timp ce bărbatul afirmă că întâlnirea lor a avut loc într-un supermarket.

Cu timpul, legătura lor a evoluat, iar italianul a început să-i trimită bani în mod regulat. „M-am simțit obligat să o ajut, având în vedere situația sa dificilă”, a declarat el în fața instanței.

Pe de altă parte, femeia insistă că relația lor a fost una autentică. „El era un client obișnuit, dar am început să ne vedem și în afara muncii. Mă atașasem de el, era atent și îmi făcea multe cadouri”, a afirmat inculpata.

Potrivit acesteia, bărbatul a rupt legătura brusc, spunând că s-a împăcat cu fosta parteneră, iar ulterior a fost surprinsă să afle că împotriva sa fusese depusă o plângere penală.



Decizia instanței, așteptată în perioada următoare

Procesul este în desfășurare, iar instanța urmează să decidă dacă românca a comis o escrocherie sentimentală sau dacă relația dintre cei doi a fost una bazată pe liberul consimțământ.

Verdictul în acest caz ar putea crea un precedent important pentru astfel de situații, în care granița dintre relațiile afective și înșelăciune devine greu de delimitat.

