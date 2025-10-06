O nouă goangă? Sau chiar se deschide lotul 2 Mizil - Buzău din Autostrada Moldovei?

Lucrările pe Autostrada A7 avansează. În această seară, de la ora 19:00, a fost efectuat testul de încărcare pe calea 1 a podului situat la kilometrul 38, parte din Lotul 2 Mizil-Pietroasele. Scopul testului a fost verificarea comportamentului structural al construcției sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepție.

Pe calea 2 urmează montarea ultimelor opt eclise de legătură, după care vor fi realizate și aici testele de încărcare. Ulterior, vor fi efectuate verificările de calitate ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru a certifica integritatea structurii.

Dacă toate rezultatele vor confirma conformitatea lucrărilor, în perioada 13–17 octombrie va fi convocată comisia de recepție.

După finalizarea procedurilor, traficul va putea fi deschis pe Autostrada A7 de la București până la Spătaru, prin conexiunea cu DN 2.

Ce credeți? Chiar se va deschide lotul 2 sau este o nouă amânare... așa cum ne-am obișnuit deja?

Iată imaginile:

https://www.facebook.com/reel/1172236354808390