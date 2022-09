O imagine creată de Inteligența Artificială a câștigat un concurs de creaţie. Cum arată "lucrarea" care a stârnit controverse

Imaginea care i-a adus lui Jason M. Allen un premiu de 300 de dolari la competiția Colorado State Fair Fine Arts arată ca o încrucișare strălucitoare, suprarealistă, între o pictură renascentistă și una steampunk, subgen al științifico-fantasticului și ficțiunii speculative. În aceeași categorie au mai participat 11 concurenți care au înscris 18 lucrări, relatează CNN.

Regulamentul prevede că arta digitală se referă la lucrări care folosesc „tehnologia digitală ca parte a procesului creativ sau de prezentare”. Allen a spus că a respectat cerințele, întrucât a folosit programul Midjourney pentru a crea imaginea cu care a participat la concurs. Midjourney este unul dintre numeroasele softuri AI generatoare de imagini precum Imagen (Google) și DALL-E 2. Oricine poate folosi Midjourney prin intermediul Discord, o platformă gratuită pentru comunitățile de jocuri video. În schimb, Imagen nu este disponibil pentru utilizatorii din afara Google, iar pentru DALL-E 2 e nevoie de o invitație.

Noutatea acestui instrument este modul în care realizează imaginile. Faptul că oferă oricui acces la crearea unor imagini atât de bine construite a iscat o dilemă: acest program creează artă sau doar îi ajută pe oameni să creeze artă? Dezbaterea s-a aprins la scurt timp după victoria lui Allen, pe 25 august, când acesta și-a anunțat mândru victoria pe serverul Midjourney din Discord, prezentând cele trei imagini cu care a participat la concurs.

Postarea lui a devenit virală pe Twitter, câteva zile mai târziu, iar mai mulți artiști au contestat-o, invocând folosirea Inteligenței Artificiale în procesul de creație.

TL;DR — Someone entered an art competition with an AI-generated piece and won the first prize.



