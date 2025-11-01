€ 5.0851
Data publicării: 17:44 01 Noi 2025

O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul doi al unui bloc din Constanța
Autor: Elena Aurel

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

O fetiță de doi ani a fost transportată de urgență la spital după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Constanța.

Sâmbătă, o fetiță în vârstă de doi ani a căzut de la etajul al doilea al unui bloc și a fost transportată de urgență la spital, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța.

Incidentul s-a produs într-un bloc de pe aleea Topolog, iar trecătorii au alertat autoritățile.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de doi ani. Aceasta a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța au transmis că victima era inconștientă când a fost preluată pentru a fi dusă la spital.

Poliția desfășoară o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

 

accident constanta
