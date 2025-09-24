O femeie riscă să meargă la închisoare, după ce a încercat să-și înscrie fiica la școală cu o adresă falsă

Documentele judiciare arată că femeia a furnizat informații false directorului și directorului adjunct al școlii între iunie și septembrie 2024. Ea a declarat că locuiește într-un apartament din Singapore aflat în apropierea instituției de învățământ, deși în realitate atât ea, cât și fiica sa locuiau în apartamentul partenerului său dintr-o altă zonă.

Apartamentul menționat în formularul de înscriere fusese închiriat altor persoane, dar femeia a continuat să afirme că locuiește acolo împreună cu fiica ei, înscrisă în ciclul primar 1 în 2023, conform presei străine.

Descoperirea neregulilor

Situația a intrat în atenția conducerii școlii în iunie 2024, atunci când femeia a cerut prin e-mail o modificare a adresei, precizând una aflată în afara razei de 2 km de școală. Conform reglementărilor Ministerului Educației (MOE), familiile care obțin admitere prioritară pe baza distanței trebuie să locuiască la adresa declarată timp de cel puțin 30 de luni.

Când i s-a explicat această condiție, femeia a insistat că ea și fiica sa vor rămâne la aceeași adresă. Ulterior, la o verificare din august, ea le-a spus oficialilor școlii că locuiește în apartament de luni până joi.

Pentru a-și susține afirmațiile, femeia le-a cerut chiriașilor apartamentului să închidă ferestrele în intervalul 07:00–23:00 și să declare că ea și copilul locuiesc acolo.

La 20 august 2024, personalul școlii a efectuat o vizită la apartamentul declarat, însă nu le-a găsit acolo pe mamă și pe fiică. Chiriașii au oferit răspunsuri evazive atunci când au fost întrebați despre situație.

O nouă întâlnire a avut loc pe 20 septembrie, când femeia a reiterat că locuiește în apartament. Totuși, în luna octombrie, conducerea școlii a informat-o că fiica sa va fi transferată.

Reacția mamei în instanță

La proces, femeia nu a fost reprezentată de avocat și a cerut o pedeapsă cu amendă, invocând situația sa familială.

„Nu pot merge la închisoare și sper la o amendă mai ușoară, deoarece cei doi copii ai mei nu au tată. Eu sunt singurul lor sprijin, iar ei sunt încă foarte mici”, a declarat aceasta în fața instanței.

Judecătorul a amânat pronunțarea sentinței pentru 13 noiembrie.

Potrivit legii, furnizarea de informații false unui funcționar public poate fi pedepsită cu până la doi ani de închisoare, amendă sau ambele.

Poziția Ministerului Educației

Un purtător de cuvânt al MOE a confirmat că, după încheierea investigațiilor, copilul a fost transferat la o altă școală.

„În cazul în care se constată că un copil a fost înscris într-o școală pe baza unor informații false, cum ar fi utilizarea unei adrese numai în scopul înregistrării, MOE va transfera copilul la o altă școală cu locuri disponibile, în apropierea locuinței reale. MOE păstrează discreția exclusivă privind alegerea școlii”, a declarat oficialul.

Acesta a adăugat că părinții care furnizează informații false vor fi trimiși la poliție pentru anchetă.

Datele MOE arată că între 2020 și 2024 au fost raportate anual aproximativ nouă cazuri de părinți care nu au respectat regulile de înscriere în ciclul primar 1.

Autoritățile educaționale insistă că respectarea reglementărilor este esențială pentru menținerea echității în procesul de admitere, iar fraudele de acest tip pot duce atât la sancțiuni penale pentru părinți, cât și la transferul copiilor în alte unități școlare.