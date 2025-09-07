Data publicării:

Un poliţist în timpul liber a intervenit când a văzut o femeie ameninţată cu moartea într-un parc din Capitală

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Stiri
Sursa foto: Pexels
Sursa foto: Pexels

O femeie agresată şi ameninţată de un bărbat într-un parc din Capitală a fost salvată de un grup de trecători. Printre aceştia s-a aflat şi un poliţist în timpul liber. 

Iată cine este Alin, poliţistul care a intervenit, şi ce a spus el după acest incident. 

"Alin, colegul nostru, aflat în timpul liber a intervenit prompt pentru salvarea unei femei agresate într-un parc din Capitală.

Un gest curajos al unui tânăr polițist din Sectorul 6 arată că vocația pentru ordine și siguranță nu se oprește odată cu sfârșitul programului de lucru.

În după-amiaza zilei de 6 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, liniștea din Parcul Drumul Taberei a fost tulburată de strigăte de ajutor. Mai multe persoane au observat o femeie agresată de un bărbat, posibil concubinul acesteia.

Printre trecători se afla și agentul de poliție Ionescu Alin-Mădălin, din cadrul Secției 25 Poliție, aflat în timpul liber.

Ce ne-a spus Alin atunci când l-am întrebat?

“Nu am ezitat niciun moment și am intervenit imediat”.

„Am considerat că este necesar să intervin, atât din punct de vedere profesional, cât și civic”.

Deși se afla în afara orelor de serviciu, tânărul polițist a dat dovadă de un simț civic și profesionalism remarcabil, îndepărtând agresorul de victimă și asigurând un climat de siguranță până la sosirea echipajului de poliție sesizat prin 112", se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Victima a refuzat ordinul de protecţie

"Persoanele implicate au fost conduse la secție, iar în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat existența unui risc iminent. Din păcate, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție și nu a dorit să formuleze plângere împotriva agresorului.

Intervenția lui Alin vine într-un context în care tot mai mulți polițiști aleg să se implice activ și în afara serviciului, ghidați de principiile care i-au adus în uniformă.

„Cred că este de datoria noastră, nu doar ca polițiști, ci și ca cetățeni, să nu rămânem indiferenți. Îi îndemn pe toți cei care sunt martori sau victime ale unor acte de violență să apeleze cu încredere la organele abilitate. Ajutorul poate face diferența”, - ne-a mai povestit el.

Un apel către victime: cereți protecție, nu rămâneți în tăcere.

Poliția Capitalei reamintește tuturor cetățenilor că violenta domestică este o problemă serioasă, iar legea oferă instrumente eficiente pentru protejarea victimelor, inclusiv ordinul de protecție, care poate restricționa agresorul și garanta siguranța persoanei vătămate.

Autoritățile continuă să încurajeze raportarea incidentelor și utilizarea mijloacelor legale puse la dispoziție.

Poliția Capitalei – mereu în slujba cetățeanului.

Gestul agentului Alin Ionescu nu este doar o dovadă de curaj, ci și un exemplu de dedicare și responsabilitate. Este dovada că, dincolo de uniformă, se află oameni care își asumă misiunea de a proteja, indiferent de oră sau loc.

Felicitări Alin!", se mai arată în comunicat. 

07 sep 2025, 21:48
