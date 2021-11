O femeie a fost găsită moartă, într-o valiză, la 4 zile după ce s-a căsătorit

O femeie a fost găsită moartă, într-o valiză, la patru zile după ce s-a căsătorit. Primele investigații au arătat că femeia ar fi fost strangulată. Principalul suspect ar fi proaspătul soț, în vârstă de 45 de ani.

Cadavrul lui Dawn W., mama unui copil de circa un an, a fost găsit duminică, într-o zonă cu vegetație bogată din satul Lightcliffe, în Yorkshire, Anglia. Bărbatul cu care femeia s-a căsătorit miercurea trecută a fost arestat, potrivit presei locale. Pentru moment, poliția nu caută alți suspecți, scrie Yorkshire Live.

Un apropiat al femeii a spus că Dawn W. "s-a căsătorit miercuri și duminică dimineață a fost găsită moartă." "Un băiețel a rămas fără mamă. Are cam un an sau un an și jumătate", a adăugat prietenul lui Dawn W.

Femeia a fost descrisă de același apropiat drept "cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o. Era prietenoasă și generoasă".

Poliția din West Yorkshire continuă cercetările și încearcă să identifice persoana care a sunat și raportat crima.

Dawn W. și soțul ei păreau foarte fericiți că s-au căsătorit. Ei și-au plănuit nunta mai bine de un an.

VEZI ȘI: Un regizor iranian a fost ucis de părinți pentru că nu s-a căsătorit până la 47 de ani. Părți din cadavru, găsite într-o valiză

Regizorul de film Babak Khorramdin, din Iran, în vârstă de 47 de ani, a fost ucis și dezmembrat de părinți, după o discuție aprinsă pe tema căsătoriei.

Părinții lui erau supărați pe faptul că regizorul nu se căsătorise până la vârsta pe care o avea.

Poliția a confirmat că Babak Khorramdin a fost ucis după ce s-a întors de la Londra în țara natală și a avut o discuție aprinsă cu părinții din cauza faptului că nu se căsătorise, scria Metro în mai 2021.

După ce l-au ucis, părinții i-au dezmembrat trupul. Câteva părți din cadavru au fost descoperite într-o valiză, în cartierul Ekbatan din Vestul Teheranului. Agenția de știri Rokna a informat că părinții au mărturisit fapta.

Totodată, ei au recunoscut și că și-au ucis fiica și ginerele cu ani în urmă. (Mai multe detalii, AICI.)