O femeie a fost accidentată pe o trecere de pietoni din Piatra-Neamţ

O femeie a fost accidentată, duminică, pe o trecere de pietoni din Piatra-Neamţ, de un autoturism lovit din spate de o altă maşină, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
În accident a mai fost rănită şi o femeie care era pasager în autoturismul lovit din spate.
"În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Piatra-Neamţ, conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918, în Piatra-Neamţ, în proximitatea unui marcaj pietonal ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, ce se deplasa în faţa sa, care ar fi fost proiectat la rândul său în faţă, accidentând o femeie în vârstă de 37 de ani, ce se afla angajată în traversarea străzii, pe marcajul pietonal. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea pietonului şi a unei pasagere în vârstă de 22 de ani, din Suceava, din al doilea autoturism", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu.
Şoferii au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind negative.
În cazul pietonului a rezultat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, potrivit Agerpres.
de Roxana Neagu