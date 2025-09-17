O educatoare din Timişoara a fost arestată preventiv pentru ucidere din culpă, după ce a murit un băieţel

Un caz cutremurător a avut loc la începutul lunii septembrie în Timişoara, după ce un băieţel de doar un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz artificial aflat lângă o terasă. Educatoarea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, acuzată de ucidere din culpă.

Un caz cutremurător a avut loc la începutul lunii septembrie în Timişoara, după ce un băieţel de doar un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz artificial aflat lângă o terasă. Tragedia s-a petrecut pe 1 septembrie, în jurul orei 11:14, atunci când copilul se afla sub supravegherea unei educatoare. Femeia, care avea în grijă mai mulţi copii în timpul programului de lucru, l-a lăsat nesupravegheat pe cel mic, iar lipsa de atenţie a condus la sfârşitul tragic al acestuia.

În urma incidentului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus, pe 2 septembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de educatoare, aceasta fiind acuzată de săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. Potrivit rechizitoriului, responsabilitatea femeii derivă din faptul că, în calitate de persoană care avea atribuţii de supraveghere a minorilor, a lăsat copilul nesupravegheat, iar acest fapt a dus la decesul prin înec.



De la control judiciar la arest preventiv

Pe 3 septembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara a decis luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpată. Această măsură presupunea respectarea mai multor obligaţii impuse de lege, printre care şi interdicţia de a părăsi localitatea şi prezentarea periodică în faţa organelor judiciare. Totuşi, procurorul de caz a apreciat că această măsură nu este suficientă în raport cu gravitatea faptei şi a formulat contestaţie împotriva deciziei.

Pe 16 septembrie, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş au analizat contestaţia Parchetului şi au admis-o. Astfel, magistraţii au decis luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva educatoarei, considerând că se impune o astfel de măsură privativă de libertate.

Cercetările în acest dosar sunt desfăşurate de organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea directă a procurorului de caz. Ancheta are rolul de a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs tragedia şi dacă educatoarea a respectat sau nu obligaţiile legale şi profesionale pe care le avea.

Reprezentanţii Parchetului subliniază că punerea în mişcare a acţiunii penale şi dispunerea măsurilor preventive nu înlătură principiul prezumţiei de nevinovăţie. Femeia este considerată nevinovată până la pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare. În prezent, inculpata se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, dar dosarul se află încă în faza de cercetare penală.

