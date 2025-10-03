€ 5.0837
Data actualizării: 12:27 03 Oct 2025 | Data publicării: 12:27 03 Oct 2025

O dietă foarte simplă ar putea reduce cu 27% șansele de deces prematur
Autor: Alexandra Curtache

mancare-sanatoasa-dieta_54104500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @sewcream
 

O dietă simplă, bazată pe plante și cu un consum moderat de carne, ar putea reduce cu până la 27% riscul de deces prematur, potrivit unui nou raport publicat de Comisia EAT-Lancet.

Cunoscută și sub denumirea de dieta EAT-Lancet, această abordare alimentară recomandă reducerea consumului de carne, în special carne roșie, în favoarea fructelor, legumelor, cerealelor integrale, nucilor și leguminoaselor. Dieta nu implică restricții extreme, post intermitent sau eliminarea completă a unor alimente esențiale, fiind concepută pentru a fi accesibilă și sustenabilă.

Potrivit raportului, respectarea acestei diete ar putea preveni aproximativ 15 milioane de decese anual la nivel global, reducând semnificativ riscurile de cancer, diabet și boli cardiovasculare, conform Ladbible.

Cum arată meniul zilnic recomandat

Dieta planetară pentru sănătate sugerează următoarele cantități zilnice:

  • Cereale integrale: 150 g (3–4 porții)
  • Fructe și legume: 500 g (cel puțin 5 porții)
  • Nuci: 25 g (1 porție)
  • Leguminoase: 75 g (1 porție)

În ceea ce privește alimentele de origine animală, consumul trebuie să fie moderat, pe săptămână:

  • Pește: 700 g (2 porții)
  • Păsări de curte: 400 g (2 porții)
  • Carne roșie: 200 g (1 porție)
  • Lactate: 500 g pe zi (brânză, lapte sau iaurt)

De asemenea, raportul recomandă limitarea zahărului, sării și grăsimilor saturate, frecvent întâlnite în produsele procesate.

Beneficii pentru sănătate și mediu

Dr. Helen Croker, director adjunct pentru cercetare și politici în cadrul World Cancer Research Fund, a declarat: „Comisia oferă claritate asupra provocării vitale de a sprijini dietele sănătoase, durabile și accesibile tuturor la nivel global. Această abordare contribuie la longevitate sănătoasă și la prevenirea bolilor cronice”.

Pe plan global, studiul evidențiază că sistemele alimentare actuale generează aproximativ 30% din emisiile de gaze cu efect de seră și afectează negativ clima, biodiversitatea și consumul de apă dulce. Adoptarea dietei planetare ar putea reduce emisiile cu peste jumătate, echivalentul eliminării tuturor centralelor electrice pe cărbune existente.

Provocări și soluții

Johan Rockstrom, copreședintele comisiei și director al Institutului Potsdam pentru cercetarea impactului climatic, a subliniat: „Transformarea sistemelor alimentare este o provocare socială și de mediu semnificativă, dar este esențială pentru a asigura un sistem climatic sigur și o planetă sănătoasă. Modul în care producem și consumăm alimente afectează aerul, apa, solul și sănătatea comunităților”.

Raportul atrage atenția că aproape jumătate din populația lumii, adică 3,7 miliarde de oameni, nu are acces regulat la alimente sănătoase sau la venituri suficiente pentru a le achiziționa. Guvernele pot sprijini adoptarea unei diete sănătoase prin subvenționarea fructelor și legumelor și prin impunerea de taxe pe produsele nesănătoase.

