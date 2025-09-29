O descoperire veche de peste 5500 de ani confirmă că o parte esențială a Bibliei este adevărată

La începutul acestui an, cercetătorii au descoperit în situl arheologic Nahal Qomem un atelier care pare să fi fost folosit pentru producția de arme albe. Descoperirea datează de la începutul Epocii Bronzului și includea lame de silex și componente pentru asamblarea armelor, conform Ladbible.

Pe lângă arme, în atelier au fost găsite și unelte agricole cu lamă, ceea ce indică faptul că locuitorii combinau activitățile meșteșugărești cu cele agricole. Arheologii cred că acest sit poate fi legat de poporul canaanit, așa cum este menționat în Biblie.

Excavările au scos la iveală sute de gropi subterane, folosite atât ca depozite, cât și, în unele cazuri, ca locuințe. Descoperirea ajută la înțelegerea modului de viață al oamenilor din zonă în urmă cu mii de ani.

Dr. Jacob Vardi și Dudu Biton, preistorici ai Autorității Israeliene pentru Antichități, au explicat că aceste descoperiri arată existența unei societăți complexe, cu meșteșugari extrem de calificați.

Dovezi ale unei industrii sofisticate

Într-o postare pe Facebook, Dr. Vardi și Biton au declarat:

„O industrie avansată a fost dezvăluită în sit, necesitând un nivel extrem de ridicat de expertiză. Doar persoane excepționale știau cum să producă lamele canaanite. Aceasta dovedește că, deja la începutul Epocii Bronzului, societatea locală era organizată și specializată profesional".

Dr. Vardi a subliniat că lamele produse aici erau probabil distribuite în întreaga regiune, transformând situl într-un centru de producție important. Lipsa deșeurilor în afara sitului sugerează că meșteșugarii protejau cunoștințele profesionale și păstrau controlul asupra tehnologiei lor.

Descoperirile din Nahal Qomem oferă o perspectivă rară asupra unei civilizații despre care nu există documente scrise. Ele arată că oamenii de acum peste 5.500 de ani aveau organizație socială, meșteșuguri sofisticate și metode avansate de producție.

Dr. Vardi concluzionează: „Astăzi înțelegem că acest sit a servit drept centru, de la care lamele canaanite erau distribuite în regiuni largi din Levant. Cu cât descoperim mai mult, cu atât aflăm mai multe despre modul în care oamenii trăiau și lucrau în vremurile trecute".