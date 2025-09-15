O croitoreasă româncă a organizat în Italia o prezentare de modă pentru oamenii din cartier: „Clienții mei sunt familia mea”

O româncă stabilită în Italia de 15 ani a sărbătorit 40 de ani de muncă în croitorie printr-un eveniment special organizat la atelierul său din Verona, unde moda s-a împletit cu spiritul comunitar.

Sâmbătă după-amiază, 13 septembrie, la numărul 37 din Via Cavalchina, cartierul Santa Lucia din Verona a prins viață. Marinella Florica, cunoscută de toți drept Mary, o croitoreasa venită din România în urmă cu 15 ani, a organizat o prezentare de modă și un aperitiv pentru clienții și vecinii săi. Evenimentul a fost gândit nu doar ca o celebrare a celor 40 de ani de experiență profesională, ci și ca un prilej de socializare și întărire a legăturilor de comunitate.

„Am urmat cursurile școlii de croitorie din orașul meu natal când aveam 16 ani. După o vacanță în Verona, m-am îndrăgostit de oraș și, acum 15 ani, am venit să locuiesc aici. Nu este ușor să te integrezi când nu vorbești limba, dar acum clienții mei sunt familia mea”, a povestit Mary conform presei italiene.



Defilare cu sprijin local și recunoaștere oficială

La ora 16:30, două tinere au defilat purtând creațiile sale, sub brandul de modă „La Lu”, completate de coafurile realizate de Franca Falezza, o profesionistă cunoscută pentru colaborările sale la festivalul de la Sanremo. Atmosfera a fost una festivă, iar reprezentanții celui de-al patrulea district al Veronei i-au oferit croitoresei o placă de recunoaștere pentru munca depusă și pentru rolul său în viața cartierului.

Mary nu se ocupă doar de croitorie clasică, ci și de tapițerie, reparații și colaborări cu tineri pasionați. „În România am lucrat pentru Max Mara și Deha, dar acum inima mea este în Verona. Am avut peste cincizeci de stagiari de la școlile locale de modă care și-au făcut practica în atelierul meu”, a explicat ea.



Dorința de a construi comunitate

Evenimentul de pe Via Cavalchina este primul de acest fel, dar Mary speră să îl transforme într-o tradiție. Ideea centrală este simplă: oamenii să se întâlnească și să stea de vorbă, așa cum se întâmpla odinioară în cartier.

„Nu am nevoie de bani, ci de oameni cu care să vorbesc, indiferent de unde vin. Important este să construim o comunitate în care telefoanele mobile să nu fie singurul mijloc de comunicare”, a spus croitoreasa.

Planurile ei merg mai departe: Mary intenționează să organizeze mini-cursuri de cusut în zilele de luni, când atelierul este închis, pentru a-i învăța pe doritori cum să coasă un nasture sau să repare o haină.

„Când am ajuns, Via Mantovana era plină de oameni. Acum sunt doar mașini. Aș vrea să readuc spiritul de comunitate în cartier”, a adăugat ea.

Pentru clienții și prietenii săi, Mary nu este doar o croitoreasă, ci un punct de reper al cartierului. Prin acest eveniment, ea a arătat că moda poate fi mai mult decât stil și estetică: poate deveni un liant social, un mod de a aduce oamenii împreună.

Evenimentul din Santa Lucia a demonstrat că, uneori, cea mai valoroasă „țesătură” este chiar cea a relațiilor dintre oameni. Marinella Florica, cu povestea ei de viață și dedicația pentru comunitate, a reușit să transforme un simplu atelier într-un adevărat centru de întâlnire și inspirație.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News