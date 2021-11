O clădire s-a prăbușit în Nigeria. Au fost găsiți trei supraviețuitori (IMAGINI)

Cel puțin trei persoane au murit după ce o clădire de mari dimensiuni s-a prăbușit în timp ce era în construcție în orașul nigerian Lagos, transmite BBC. La fața locului se află un excavator și mai mulți salvatori, dar și câțiva localnici care caută printre moloz și metal răsucit. Trei supraviețuitori au fost găsiți până acum.

Imaginile de la fața locului au arătat mulțimi lângă o movilă uriașă de moloz. Cauza prăbușirii și câți oameni sunt prinși sub dărâmături sunt date care rămân neclare.

Clădirea, destinată a fi un bloc de lux, a căzut la ora locală 14:45 în cartierul de lux Ikoyi. Lucrătorul în construcții Eric Tetteh, în vârstă de 41 de ani, a declarat agenției de știri AP că echipele sale așteptau să ajungă un excavator la fața locului când clădirea a căzut brusc.

„Eu și fratele meu, am scăpat, dar sunt mai mulți oameni acolo, mai mult de 100 de oameni”, a spus Tetteh.

Un martor care lucra într-o clădire de birouri de vizavi de șantier a declarat pentru programul Outside Source de la BBC că a auzit un sunet, s-a uitat pe fereastră și „a văzut clădirea coborând literalmente etaj cu etaj”.

Autoritățile locale au pus în aplicare un plan de salvare de urgență, iar oficialii locali au vizitat locul. Dar, potrivit AP, guvernatorul adjunct din Lagos, Femi Hamzat, a fost întâmpinat de mulțimi de oameni furioși care au acuzat autoritățile că nu au început eforturile de salvare suficient de curând.

