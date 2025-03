O casă din Londra, cu mult mai îngustă decât un autobuz, scoasă la vânzare pentru 1,5 milioane de euro - Foto în articol

O casă din Londra care are o lățime de doar 2 metri este pusă în vânzare pentru suma impresionantă de 1,25 milioane de lire sterline (aproximativ 1,5 milioane de euro). Agenția imobiliară care se ocupă de vânzarea acesteia o prezintă drept „o proprietate unică, inteligent proiectată”, însă realitatea este că spațiul locuibil este extrem de limitat.

Pentru cei cărora le plac comparațiile, 2,1 metri, cât e lățimea acestei case – înseamnă aproximativ jumătate din lungimea unui Volkswagen Beetle (4,07 metri) și doar un sfert din lungimea unui autobuz londonez (8,38 metri). În total, suprafața locuibilă este de 49 de metri pătrați, adică cam o cincime dintr-un teren de tenis standard (261 metri pătrați), conform Daily Express.

Seven-foot wide house near London’s Kensington Palace put on market for £1.25m https://t.co/jsayklHlgJ