O angajată a Poștei Române, bolnavă de cancer în stadiu terminal, și-a însușit 220.000 de euro din titluri de stat ca să-și ajute fiul

O femeie bolnavă de cancer, în stadiu terminal, angajată a Poștei Române, și-a însușit o sumă uriașă din titluri de stat, pentru a-i da fiului său.

Femeia bolnavă de cancer, în stadiu terminal, era angajată ca și casieră la Poșta din Târgiu-Jiu. Ea este acum acuzată de delapidare după ce și-a însușit mai multe titluri de stat, aducând un prejudiciu de 220.000 de euro. Un gest pe care femeia și l-a asumat. A fost reținută și astăzi va afla dacă va fi și arestată.

Femeia și-ar fi însușit banii ca să-și ajute fiul să scape de datoriile pe care le-ar fi avut, conform Observator. Anchetatorii spun că angajata Poștei din Târgu Jiu ar fi făcut acest lucru din octombrie 2023 și până în martie 2025, iar în tot acest interval și-ar fi însușit valoarea a 23 de titluri de stat, care totalizează peste un milion de lei. Titlurile de stat au fost furate prin anularea acestora din aplicația informatică și întocmirea în fals a unor deconturi ce nu conțineau sumele încasate.

Angajata Poștei, de 57 de ani, este acuzată de delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înșelăciune, fals informatic și fals intelectual.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News