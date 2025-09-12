Data publicării:

O angajată a Poștei Române, bolnavă de cancer în stadiu terminal, și-a însușit 220.000 de euro din titluri de stat ca să-și ajute fiul

O femeie bolnavă de cancer, în stadiu terminal, angajată a Poștei Române, și-a însușit o sumă uriașă din titluri de stat, pentru a-i da fiului său. 

Femeia bolnavă de cancer, în stadiu terminal, era angajată ca și casieră la Poșta din Târgiu-Jiu. Ea este acum acuzată de delapidare după ce și-a însușit mai multe titluri de stat, aducând un prejudiciu de 220.000 de euro. Un gest pe care femeia și l-a asumat. A fost reținută și astăzi va afla dacă va fi și arestată. 

Femeia și-ar fi însușit banii ca să-și ajute fiul să scape de datoriile pe care le-ar fi avut, conform Observator. Anchetatorii spun că angajata Poștei din Târgu Jiu ar fi făcut acest lucru din octombrie 2023 și până în martie 2025, iar în tot acest interval și-ar fi însușit valoarea a 23 de titluri de stat, care totalizează peste un milion de lei. Titlurile de stat au fost furate prin anularea acestora din aplicația informatică și întocmirea în fals a unor deconturi ce nu conțineau sumele încasate. 

Angajata Poștei, de 57 de ani, este acuzată de delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înșelăciune, fals informatic și fals intelectual.

