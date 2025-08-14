O adolescentă a murit imediat după ce a născut. Fusese consultată într-o maternitate din România cu două ore înainte

Ea a fost internată la Maternitatea Bega din Timișoara cu câteva zile înainte de a naște. De asemenea, ea a fost consultată cu două ore înainte de a merge la Maternitatea Odobescu, unde a murit, după ce a născut.

Spitalul Municipal Timișoara a făcut clarificări cu privire la acest caz. Se pare că adolescenta ar fi avut probleme medicale înainte de a naște. Tânăra a fost internată la Maternitatea Bega a Spitalului Județean Timișoara la început de august, iar cu două ore înainte de a merge la Maternitatea Odobescu, a mers la Maternitatea Bega pentru că avea dureri, unde a fost și consultată.

”Gravida minoră de 17 ani cu sarcină insuficient dispensarizată s-a prezentat în urgență pentru travaliu. Pacienta a fost internată în Maternitatea Bega (le numim așa generic pentru recunoaștere) între 31.07-04.08.2025. În 9 august, la ora 14:00 aproximativ, însoțită de mamă, a mers la Maternitatea Bega, pentru durere, unde a fost consultată. A decis să vină după 2 ore la Maternitatea Odobescu (le numim așa generic pentru recunoaștere) pentru că avea deja contracții intense. Evaluarea imediată a relevat ca tânăra era în travaliu și a fost internată. Mama a semnat consimțământ și a lăsat un număr de contact”, a transmis Spitalul Municipal Timișoara.

Tânăra a născut relativ repede, în patru, cinci ore, dar imediat după naștere, a făcut stop cardio-respirator și a murit

”Imediat după naștere, în timp ce pacienta se afla sub monitorizare la sala de travaliu, din nefericire, în perioada de lehuzie imediată, pacienta a prezentat stop cardio-respirator. S-au practicat toate manevrele de resuscitare, dar din păcate pacienta nu a răspuns la acestea.

Pe parcursul resuscitării, a fost implicat și un echipaj SMURD. Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră, dar în ciuda eforturilor cadrelor medicale, nu s-a mai putut face nimic și s-a declarat decesul. Este important de precizat că gravida fost monitorizată permanent de echipa de gardă pe parcursul travaliului și a nașterii, iar colegii obstetricieni și anesteziștii au respectat toate procedurile și protocoalele medicale în vigoare. Nou-născutul se află pe secția de neonatologie în stare bună”, a transmis Spitalul Municipal Timișoara.

Unitatea medicală afirmă că, în ultimele trei săptămâni, de când Maternitatea Odobescu s-a mutat în noua locație, au avut loc 102 nașteri ce s-au desfășurat fără nicio problemă de natură administrativă.

”Rețelele de curent și de fluide medicale au funcționat fără probleme tehnice începând cu data de 24.07.2025, ziua deschiderii maternității. Expertizele tehnice s-au realizat premergător lucrărilor de adaptare a rețelelor, care au fost efectuate tocmai pe baza acestora. Secția de ATI funcționează în parametrii optimi. Mai mult decât atât, deschiderea maternității s-a realizat doar după obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare. Menționăm ca în cadrul Clinici sunt 2 linii de gardă de medici ginecologi, o linie de gardă ATI, 2 linii de gardă neonatologie. Medicii de gardă sunt prezenți, iar alături de ei se află medici rezidenți aflați în program de formare profesională”, a mai afirmat Spitalul Municipal Timișoara, conform Expressdebanat

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News