Data publicării:

Nucile - superalimentul toamnei. Beneficiile uimitoare confirmate de știință

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Sanatate
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @stockking
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @stockking

Cu aroma lor bogată și textura crocantă, nucile (în special nucile comune, Juglans regia) își fac loc în meniurile din toamnă nu doar ca gustare, ci ca un aliment cu proprietăți remarcabile. De la sănătatea inimii la funcția creierului, de la reglarea metabolismului la protecția împotriva inflamației, nucile sunt una dintre cele mai valoroase opțiuni pe care le putem include zilnic în dietă.

În sezonul lor, nucile nu sunt doar delicioase, ele oferă un pachet nutritiv dens, cu efecte benefice multiple: pentru inimă, creier, metabolism și bunăstare generală. Integrarea lor regulată într-o dietă echilibrată pare să fie o alegere înțeleaptă, conform Helthline.

Proprietăţi nutritive de bază

Nucile sunt bogate în grăsimi nesaturate, în special acizi grași polinesaturați. Un component important este acidul alfa-linolenic (ALA), un omega-3 de origine vegetală. 

Conţin fibre dietetice, proteine, vitamine (ex: vitamina E, vitamine din complexul B - B6, folat) și minerale cum ar fi magneziu, mangan şi cupru. 

Au numeroşi compuşi bioactivi: polifenoli, ellagitannine, melatonină, fito-steroli, compuşi antioxidanţi din coaja subțire a nucii.

Beneficii pentru sănătatea inimii

Consumul regulat de nuci contribuie la scăderea colesterolului total și LDL („colesterolul rău”), dar şi a trigliceridelor.

Au efect antiinflamator și protejează vasele de sânge, prin acțiunea combinată a ALA, a antioxidantelor şi a altor nutrienți. 

Pot ajuta la menținerea tensiunii arteriale în limite sănătoase.

Beneficii pentru creier și funcţii cognitive

Nucile au proprietăți antioxidante şi antiinflamatorii, care pot reduce stresul oxidativ ce dăunează celulelor cerebrale. 

Unele studii sugerează că pot ajuta la prevenirea declinului cognitiv, demenței şi bolii Alzheimer, prin inhibarea agregării proteinelor precum β-amiloidul.

Beneficii metabolice și de reglare a greutăţii

Chiar dacă nucile sunt bogate în calorii, studiile arată că nu contribuie automat la creșterea în greutate, mai ales dacă sunt incluse într-o dietă echilibrată. 

Pot îmbunătăți sensibilitatea la insulină și reglarea glicemiei, ceea ce este util în prevenirea diabetului de tip II.

Alte beneficii & posibile efecte complementare

Sănătatea intestinală: consumul de nuci pare a promova microbiomul intestinal favorabil, crescând bacteriile benefice. 

Proprietăți anticancerigene: compușii antioxidanți și polifenolii pot contribui la reducerea riscului anumitor tipuri de cancer, deși dovezile nu sunt încă exhaustive. 

Îmbunătățirea calității somnului - conținutul de melatonină şi influența asupra markerilor de somn sunt studiate, dar rezultatele preliminare sugerează efecte pozitive. 

Cât și cum să consumăm nucile

O porție rezonabilă este de aproximativ 30-45 g pe zi (un pumn mic), pentru a beneficia de efecte, fără a supraîncărca aportul caloric.

Este mai bine să le consumăm crude sau ușor rumenite, ne-sărate, pentru a păstra integritatea compușilor bioactivi.

Se pot adăuga la iaurt, salate, în aluaturi, sau consumate simple ca gustare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
15 sep 2025, 10:25
Câte kilograme ar trebui să ai, de fapt. Formula corectă care îți va plăcea mult. Nu e IMC!
14 sep 2025, 21:01
Investițiile din sănătate, garantate. Ce anunță ministrul Alexandru Rogobete
14 sep 2025, 15:43
Operație la un copil de 1 an la ”Marie Curie”: prima intervenție chirurgicală în România pentru un implant cohlear inteligent
14 sep 2025, 12:49
De ce trebuie să iei vitamina D cu puțin unt sau ulei de măsline. Ai greșit până acum!
13 sep 2025, 10:09
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
12 sep 2025, 21:49
ParintiSiPitici.ro
„Cum să fii profesor în 2025 să te duci la trei școli?” Prof. Claudia Chiru denunță măsurile luate în Educație și cere ministrului soluții reale / VIDEO
15 sep 2025, 13:01
Reformă în adevăratul sens al cuvântului în Sănătate. Rogobete arată cum vor fi evaluați medicii în funcție de criteriile de performanță
12 sep 2025, 19:02
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
12 sep 2025, 13:31
Diferența dintre cireșe și vișine: care e "ibuprofen natural" și care distruge cancerul de colon
12 sep 2025, 09:11
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față
11 sep 2025, 12:52
5 trucuri să scapi de pofta de dulce
11 sep 2025, 11:30
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente noi pe listele compensate
10 sep 2025, 20:12
Ce studii au cei care au organizat controversatul eveniment anti-vaccin de la Brașov. Prof. dr. Simin Aysel Florescu: Veți fi uimiți!
10 sep 2025, 10:31
HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul
08 sep 2025, 23:48
Medicina de familie urcă în topul preferințelor studenților. O nouă lege intră în vigoare în 6 ani. Drept de liberă practică după facultate
08 sep 2025, 15:06
Reguli de igienă în România de acum 200-300 de ani. Moaşele şi babele vindecătoare le impuneau
07 sep 2025, 18:14
Ministrul Sănătății: Colegiul Medicilor va realiza un raport privind conferinţa de la Braşov. Îl vom trimite la Parchet
07 sep 2025, 14:39
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
07 sep 2025, 09:31
Cât de des este bine să ne spălăm pe cap, potrivit medicilor
06 sep 2025, 19:16
Medicii, în frunte cu ministrul Rogobete, se ridică împotriva unui ”eveniment medical” din Brașov. Ce s-a întâmplat. ”Atenție, dezinformare medicală”
06 sep 2025, 18:22
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
06 sep 2025, 14:14
Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu
06 sep 2025, 12:18
Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA
05 sep 2025, 23:41
Un singur obicei la toaletă ar putea crește riscul de hemoroizi
05 sep 2025, 11:00
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
04 sep 2025, 14:28
Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump
03 sep 2025, 16:45
La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!
03 sep 2025, 10:19
Cele 5 probleme medicale grave provocate de căldură
02 sep 2025, 18:38
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
02 sep 2025, 13:43
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
18 aug 2025, 22:37
Unu din trei turiști consultați pe Litoral are sindrom metabolic
18 aug 2025, 10:20
Mirosurile care anunță boala cu ani înainte. Specialiștii au rămas surprinși
17 aug 2025, 22:12
Secretul comunităților tradiționale în lupta cu alergiile. Cum reușesc să le țină la distanță
17 aug 2025, 14:25
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
15 aug 2025, 17:39
Cele mai noi știri
acum 18 minute
Nucile - superalimentul toamnei. Beneficiile uimitoare confirmate de știință
acum 18 minute
OCDE 2026: România, aproape de o schimbare istorică
acum 25 de minute
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
acum 26 de minute
China, deranjată de cerința lui Trump pentru țările membre NATO: Vom riposta ferm
acum 26 de minute
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei
acum 53 de minute
Noua bijuterie a Tulcei: Sala Polivalentă cu cub media și design futurist / video
acum 1 ora 1 minute
Ți-e frică să zbori? Iată șapte trucuri pentru a-ți gestiona anxietatea
acum 1 ora 16 minute
Educația trece prin vremuri tensionate: Măsuri de austeritate, nemulțumiri, proteste. Interviu cu Eugen Ilea
Cele mai citite știri
acum 5 ore 52 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
pe 14 Septembrie 2025
Câte kilograme ar trebui să ai, de fapt. Formula corectă care îți va plăcea mult. Nu e IMC!
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel