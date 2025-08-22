NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori

Cursurile anului școlar 2025 - 2026 ar trebui să înceapă în 8 septembrie 2025, însă ministrul Educației, Daniel David a declarat, la B1TV, că este greu de spus dacă se va întâmpla asta. În sistem sunt multe nemulțumiri. Profesorii anunță proteste.

”Foarte greu să vă spun, sincer şi direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă daţi seama că n-aş fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerităţii şi cel care trebuie să le implementez”, a răspuns ministrul Educaţiei, Daniel David.

El consideră că ar trebui început la timp noul an școlar și găsite măsuri pe parcurs.

”Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem care să ne ajute şi, când măsurile fiscal-bugetare îşi vor arăta efectele şi ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt cu caracter temporar”, a mai declarat ministrul.

Structura noului an școlar 2025 - 2026.

